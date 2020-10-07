Tuma Çelik’in dokunulmazlığı kaldırıldı

07 Ekim 2020 Çarşamba, 19:21

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' iddiasıyla fezleke hazırlanan Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

Meclis Genel Kurulu'nda Tuma Çelik için açık oylama yapıldı. Yapılan oylamada bazı vekillerin el kaldırmadığı görüldü.

Dokunulmazlığı kaldırılan Çelik, 'nitelikli cinsel istismar' ve 'tehdit' suçlamalarından yargılanacak.