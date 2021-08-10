Tunç Soyer: Aşı ol, mavi İzmir’de özgür ol

10 Ağustos 2021 Salı, 10:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün Büyükşehir’e bağlı Eşrefpaşa Hastanesi’nde üçüncü aşısını oldu. Aşı olduktan sonra açıklama yapan Başkan Soyer, “COVID-19 küresel salgını yaklaşık bir buçuk yıldır hem dünyada hem de ülkemizde yıkıcı etkisini sürdürüyor. Bu süre içerisinde pek çok kişi yaşamını yitirdi, hastalandı, insanımız maddi ve manevi kayıplar yaşadı. Kamu ve özel sektör tüm yönleriyle küresel salgından etkilendi, toplum olarak verdiğimiz kayıplar zorlayıcı oldu. Hepimiz hasta olma, bir yakınını kaybetme, kendi yaşamını kaybetme korkusunun yanı sıra karantina ve kısıtlamaların getirdiği pek çok fiziksel ve psikososyal değişiklerle baş etmeye, değişimlere alışmaya çalıştık. Yaşadığımız tüm kayıplar ve sıkıntılar nedeniyle derin bir üzüntü içindeyim. Ancak diğer tara ftan pes etmedik. Umutla, el ele, en zor günlerde bile dayanışma ve sabır içinde bu süreçle mücadele ettik. Tüm bu çabalarımız için hepimizi yürekten kutluyorum. Ancak artık bu salgına hep birlikte bir son verelim. Bilimsel tüm veriler aşılanmanın koruyuculuğunu ve önemini gösteriyor. Ben bugün üçüncü doz aşımı oldum. Hepinizi aşı olmaya ve koruyucu önlemleri sürdürmeye davet ediyorum. Gelin aşımızı olalım, güzel ülkemizi masmaviye boyayalım” dedi.

MAVİ İZMİR KAMPANYASI

Başkan Soyer, 14 Haziran’da “Aşı Ol, Mavi İzmir İçin Umut Ol, Koruyucu Önlemlerini Sürdür” diyerek Mavi İzmir kampanyası başlattıklarını da hatırlatarak “Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığımız öncülüğünde gerek yüz yüze doğrudan eğitimlerle gerekse uzaktan eğitim modellerimizle yurttaşlarımızın COVID-19 ve aşı hakkında aklına takılan soruların yanıtlarını doğru ve güvenilir adreslerden alması için kılavuzluk ettik. Türkiye’deki vaka oranını 100 binde olarak gösteren risk haritasında İzmir’i 10’un altına düşürerek maviye boyamayı, bu konuda da öncü olmayı hedefliyoruz. Düşük riskli şehirler arasına girelim ki, önlenebilir can kayıpları son bulsun. Esnafımız kepenk kapatmasın. Çalışanlarımız sağlıkla işlerini sürdürebilsin. Çocuklarımız okullarında eğitim alsın. Karantina ve kısıtlama uygulamalarına gerek olmasın. İ htiyacı olan vatandaşlarımız hizmetlere rahatça ve sorun yaşamadan ulaşabilsin. Birbirimizi ve geleceg^imizi korumak için ‘Tedbirli ol, aşı ol, Mavi I·zmir’de özgür ol’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Mavi İzmir projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı’na ait sosyal medya hesaplarından (ibbtoplumsaglik) takip edilebilir.