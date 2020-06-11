Tunç Soyer: Kent sorunları için ortak akılla çalışıyoruz

11 Haziran 2020 Perşembe, 13:01

Koronavirüs salgını nedeniyle kriz belediyeciliğini uygulamaya aldıklarını ve ortak akılla hareket ederek çalıştıklarını hatırlatan Başkan Soyer, şunları söyledi: "Belediye bürokratlarımız, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kent konseyinin katılımı ile Kriz Yönetimi Üst Kurulu kurduk. Oluşturduğumuz bilim kurulunun da önderliğinde her pazartesi toplanarak ortak akılla sorunlarla nasıl başarılı çıkarız belirlemeye çalıştık. Bu kurulun çalışmalarını yeni normal denilen dönemde de aynı ekiple belki yeni katılımcılarla sürdüreceğiz. Ortak akıl ne kadar büyürse, paydaşlık ne kadar çoğalırsa ürettiğimiz çözümler güçlü, kapsayıcı ve doğru oluyor. Demokrasinin daha çok yaygınlaşması ve güçlenmesi kriz sonrası belediyecilik anlayışımızın temel çıkış noktası" diye konuştu.

"ORTAK AKILLA ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Soyer demokrasinin birlikte yaşamanın kültürü olduğunu, kent konseylerini de bu yüzden çok önemsediğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Bizim farklılıklarımızla bir arada olmayı başarmamız gerekiyor. Kent konseyleri bu bağlamda hem hukuki mevzuatı gereği hem 28 yıllık deneyimi gereği yerelde en doğru çatı örgütlenmeyi sunan fırsatlar taşıyor. Kentin sorunları ile başa çıkmak için birçok yapıyla ortak akıl oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi kent konseylerini etkin kılmak, hayatın içine sokarak yerel yönetimlerle buluşturacak bir zamanı yaşıyoruz. Aktif vatandaşlık, kent paydaşlığı gibi kavramların çok daha fazla toplumu ile buluşturulması gerektiğini düşünüyoruz".



