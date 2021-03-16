Tunç Soyer UNESCO sürecini anlattı: Uzun ince bir yol

16 Mart 2021 Salı, 13:09

Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.’nin (TARKEM) Mart ayı yönetim kurulu toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM Başkanı Tunç Soyer'in idaresinde yapıldı. Çevrim içi toplantıda, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi için yürütülen çalışmalar bir kez daha ele alındı. Toplantıda UNESCO İzmir Tarihi Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, yapılan çalışmalara dair bilgi verdi.

Yol haritası için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Abdülaziz Ediz, “Yaklaşık iki haftadır belediyenin tahsis ettiği UNESCO ofisine arkadaşlarımız yerleşti. Burada da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Çalışmaları hep beraber bir yerlere ulaştıracağız” dedi. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Konak Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı’ndan gelen uzmanlarla beraber toplam 10 kişilik bir ekip oluşturulduğunu ifade eden Ediz, “Bu ekip 2021’nin sonuna kadar alan yönetim planını yapmakla görevli olacak. Bu plan tüm diğer paydaşlarla koordineli bir şekilde bu yıl içerisinde yapılacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de UNESCO sürecinin uzun ince ve meşakkatli bir yol olduğunu belirtti. İzmir'i bu yolculuğa hazırlayacak ekibin de heyecanlı olduğunu belirten Başkan Soyer, “Ekibin başında sizin gibi deneyimli bir usta var. Ben yol açıklığı diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çalışmalarınızdan dolayı da sizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler ise yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, kadın cinayetlerini konu alan on bölümlük bir dizinin çekimlerinin Kemeraltı'nda yapıldığını hatırlattı. İneler, “Biz Abacıoğlu Han'ında kullandığımız ofisi, dizi çekimleri için onlara tahsis etmiştik. Dizi çekildi. Bu süreç boyunca gerek ünlü isimler, gerekse çalışan teknik personellerin yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyada yaklaşık beş milyonluk bir etkileşim aldı. Bu dizi çekimleri sayesinde bizim ofisimiz ve civarındaki 20 esnaf özellikle pandemi sürecini ciddi bir can suyuyla atlatmış oldu” dedi.

MESRURE HANIM KONAĞI RESTORE EDİLECEK

Kemeraltı ve çevresinde yürüttüğü projelerle tarihi yapıları koruyarak bölgeyi canlandırmayı amaçlayan TARKEM, Basmane’deki Mesrure Hanım Konağı'nı da uzun vadeli restorasyon karşılığı kiralayarak bölgede yürüttüğü proje sayısını 17’ye çıkardı. TARKEM tarafından restore edilecek olan Mesrure Hanım Konağı'nın, butik otel veya hostel şeklinde hizmet vermesi planlanıyor. Mesrure Hanım Konağı, yakın zamanda restorasyonu başlayacak Tevfik Paşa Konakları projesine entegre olacak. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Hatuniye Meydanı, cazibe merkezine dönüşecek.