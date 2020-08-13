Turistlere davet: Valiye göre, tehdit yok

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Vali Yazıcı, dün düzenlediği basın açıklamasında vaka artışlarının kenti tehdit edecek boyutta olmadığını söyledi.

Yazıcı, Covid-19 testleri pozitif çıkan yaklaşık 100 kişinin ise hastanede normal odalarda tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Yazıcı, “Antalya pandemi konusunda güvenli bir şehir. Tüm dünyayı turizmin başkentine davet ediyorum. Tüm işletmelerimizin devletin koymuş olduğu kurallara uygun bir şekilde hizmet ürettiğini gözlemliyoruz. Şehrin her noktasında kaymakamlıklarımız, birimlerimiz denetimlerini yapıyor” dedi.

Yazıcı, Antalya’ya gelen turist sayısında da artış olduğunu söyledi.