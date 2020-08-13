Turistlere davet: Valiye göre, tehdit yok
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya’da Covid-19’dan bugüne kadar toplam 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, halen 9’u yoğun bakım, 5’i entübe toplam 14 hastanın bulunduğunu açıkladı.
Vali Yazıcı, dün düzenlediği basın açıklamasında vaka artışlarının kenti tehdit edecek boyutta olmadığını söyledi.
Yazıcı, Covid-19 testleri pozitif çıkan yaklaşık 100 kişinin ise hastanede normal odalarda tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Yazıcı, “Antalya pandemi konusunda güvenli bir şehir. Tüm dünyayı turizmin başkentine davet ediyorum. Tüm işletmelerimizin devletin koymuş olduğu kurallara uygun bir şekilde hizmet ürettiğini gözlemliyoruz. Şehrin her noktasında kaymakamlıklarımız, birimlerimiz denetimlerini yapıyor” dedi.
Yazıcı, Antalya’ya gelen turist sayısında da artış olduğunu söyledi.
Video Haberler
- Albayrak'tan dövizdeki dalgalanmayla ilginç açıklama
- Ankara'da çok sayıda kadın gözaltına alındı
- Galata restorasyonunu yapan firma sahibi AKP'li çıktı
- Cemil Bayık öldü mü? sorusuna böyle cevap verdi
- Kıskançlık kavgası kanlı bitti
- Aydos Ormanı'nda yangın
- 'Alevkıran' isimli tay, bakıcısını böyle tepti
- Sosyal medyanın gündemine oturan evlilik teklifi!
- Kadıköy Belediyesi'nden bir ilk... 'Gıda otomatı'
- Önüne geleni yumrukladı, az kalsın linç ediliyordu