Turizmcinin imdat çığlığı
Tatil için Türkiye’yi tercih edecek Avrupalı turist, girişte uygulanacak 14 günlük karantinanın belirsizliği nedeniyle büyük kaygı duyuyor. Ülkeye turist getiren tur operatörleri, belirsizliğin bir an önce giderilmesini isterken müşterilerinin “10 gün tatile geleceğim, 14 gün karantinada mı kalmam gerekecek” diye sorduğunu, bu durumun portföylerindeki müşterileri kaybetme noktasına getirdiğini dile getiriyorlar.
“İmdaaat” diyerek seslenen İsviçre merkezli Bentour Reisen’in Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur, “Türkiye’de havaalanlarında gelenlere korona testi yapılsın denildiğini” anımsatarak şöyle konuştu: “Bunun ne kadar güzel olmayan bir girişim olduğunu anlatmaya çalıştım. Geldiği havaalanında uçak firması yaptırsın testini. Veya müşteri doktorunda yaptırtsın, elinde belge ile gelsin. Zaten kendi memleketinde yaptırınca sağlık sigortası ödüyor.”
KONAKLAMA VERGİSİ
Uğur, gelecek yıla ertelenen konaklama vergisi için de “Uygulama nasıl olacak, hâlâ bilen yok. Bir dahaki senenin anlaşmalarını yapıyoruz. Oteller değişik yaklaşım içindeler. Biri diyor ki, müşteriden alırım. Diğeri, tur operatörü olarak senden alırım, diyor. Nasıl alırsın ki? Bana fatura edeceğin fiyatı müşteriye mi göstereceksin. Ayrıca aksiyon fiyatı ile gelen var. Bunu resepsiyon nasıl bilecek? Müşteri iptal eder ise bedeli iade edeceğiz ama vergiyi nasıl iade edeceğiz. Esasında bilhassa Almanya’daki kanunlara göre bütün ödenecek paraları müşteriye rezervasyon esnasında belirtmemiz gerekiyor. Mesela güvenlik için alınan vergilerde olduğu gibi. Her şey fiyatın içinde olmalı” dedi.
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