Turizmcinin imdat çığlığı

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

“İmdaaat” diyerek seslenen İsviçre merkezli Bentour Reisen’in Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur, “Türkiye’de havaalanlarında gelenlere korona testi yapılsın denildiğini” anımsatarak şöyle konuştu: “Bunun ne kadar güzel olmayan bir girişim olduğunu anlatmaya çalıştım. Geldiği havaalanında uçak firması yaptırsın testini. Veya müşteri doktorunda yaptırtsın, elinde belge ile gelsin. Zaten kendi memleketinde yaptırınca sağlık sigortası ödüyor.”

KONAKLAMA VERGİSİ

Uğur, gelecek yıla ertelenen konaklama vergisi için de “Uygulama nasıl olacak, hâlâ bilen yok. Bir dahaki senenin anlaşmalarını yapıyoruz. Oteller değişik yaklaşım içindeler. Biri diyor ki, müşteriden alırım. Diğeri, tur operatörü olarak senden alırım, diyor. Nasıl alırsın ki? Bana fatura edeceğin fiyatı müşteriye mi göstereceksin. Ayrıca aksiyon fiyatı ile gelen var. Bunu resepsiyon nasıl bilecek? Müşteri iptal eder ise bedeli iade edeceğiz ama vergiyi nasıl iade edeceğiz. Esasında bilhassa Almanya’daki kanunlara göre bütün ödenecek paraları müşteriye rezervasyon esnasında belirtmemiz gerekiyor. Mesela güvenlik için alınan vergilerde olduğu gibi. Her şey fiyatın içinde olmalı” dedi.