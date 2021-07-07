Türk bilim insanları boya ve plastik maddeyi zarar görmeden ayrıştıran çözücü geliştirdi

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 00:00

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık plastik maddelerin zarar görmeden geri dönüşümünü sağlamak amacıyla ekibi ile yürüttüğü çalışmayı tamamladı.

Üniversite laboratuvarında geliştirilen sıvı içerikli çözücü, normalde eritilerek kalite kaybına neden olacak plastik ürünleri, üzerindeki boya içeriklerinden ayrıştırabiliyor.

Prof. Dr. Taşdelen, AA muhabirine, elde ettikleri çözücüyle, "esnek ambalaj" olarak nitelendirilen, gıda ürünlerinin konulduğu plastik malzemede renk ve marka isimlerinin bulunduğu bölümleri plastiğe zarar vermeden ayrıştırdıklarını söyledi.

Projeyle ilgili bilgi veren Taşdelen, şöyle konuştu:

"Plastikler, mekanik anlamda geri dönüşüm için ekstrüder eritilip granül haline getirilirken oradaki filtreleri tıkadığı için büyük sorun yaratmaktadır. Ayrıca geri dönüşümde plastik malzemeler renkli olduğu için genelde koyu gravür haline getirilebiliyor. Bu çalışmamızda boya ile ambalajı birbirinden ayrıştırma yöntemi geliştirdik. Bu yöntem öncelikle kağıtların mürekkep giderimi olarak biliniyor. Biz de aynı şekilde plastik filmlerde boya giderimi için yeni bir çözücü geliştirdik. Bu çözücü, kokusuz ve çevreci. Çevreye herhangi bir zararı yok. Boyayı ayrıştırdıktan sonra tekrar kullanım özelliğine sahip."

DENEY SIRASINDA PLASTİK, DAKİKALAR İÇİNDE BOYADAN AYRIŞTI

Geliştirdikleri sıvı ile laboratuvar ortamında çözülme deneyi yaptıklarını aktaran Taşdelen, dakikalar içinde boyadan ayrıştırmayı sağladıkları teknolojinin sanayiye kolaylıkla uygulanabileceğini vurguladı.

Taşdelen, çözücünün tekrar kullanılma özelliği ile ekonomik anlamda ekstra maliyet gerektirmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmanın ülkemizde katma değerli bir malzemenin üretimi için çok uygulanabilir bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Geri dönüşüm firmalarımızdan bu teknolojiyi sanayicilerimize kazandırmak için ilgi bekliyoruz. Özellikle sanayide çözücü kullanmak parlama ve alev alma sıkıntıları yarattığı için ciddi risk arz ediyor. Bizim çözücümüz doğal kökenli olduğu için kaynama noktası oldukça yüksek, buharlaşma basıncı da oldukça düşük. Bu da buharlaşmada çevreye zarar verme noktasında uçuculuk noktasının düşük olması hem de kapalı bir sistemde tekrar kullanımı sağladığı için geri dönüşümün maliyetini de düşürüyor."

Endüstride çözücü anlamında en fazla suyun kullanıldığını, su kadar saf bir çözücünün ise bulunamayacağını dile getiren Taşdelen, geliştirdikleri çözücünün suya yakın sağlıklı bir sıvı olduğunu anlattı.

Taşdelen, çözücüden, plastik haricinde duvar yazılarının, boya yapılmış otomobil ya da yüzeyinde boya olan herhangi bir alanda yararlanılabileceğini sözlerine ekledi.