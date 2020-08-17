Türk doktorlar dünyaca ünlü tıp dergisine yazdı: Bakanlığın verileri tutarsız

Türk Toraks Derneği’nin “COVID-19 ve Bilim” konulu bilimsel yazısı, dünyanın en önde gelen tıp dergilerinden Lancet’de yayınlandı. Dernek yazısında Türkiye’deki koronavirüs pandemisi sürencide yaşanan gelişmelere yer verdi.

Dernek Sağlık Bakanlığı’nın verilerinin PCR testi güvenirliğinin yüksek olmadığına dikkat çekerek, Bakanlığın verilerinin tutarsız olduğu kaydedildi: “11 Mayıs 2020'de Sağlık Bakanlığı koronavirüs 19 vaka sayısının 3 bin 841 ölümle birlikte 139 bin 771'e ulaştığını açıkladı. Ancak bu dönemde yalnızca İstanbul için fazladan ölüm sayısı 4 bin 209'du. 2016–19 arasında, İstanbul'da meydana gelen ortalama ölüm sayısı 11 Mart - 5 Temmuz döneminde 23 bin 232’ydi. 2020 yılında bu rakam 27 bin 955’e çıktı. İstanbul'da 11 Mart - 5 Temmuz 2020 arasında tespit edilen fazladan ölüm oranı 4 bin 723 kişi oldu. En az 1952 açıklanamayan ölüm vardı. Bununla birlikte, aynı dönemde resmi olarak bildirilen koronavirüs ölüm sayısı 2 bin 771’di. O sırada başka ciddi kitlesel sağlık olayları kaydedilmediğinden, bu tutarsızlık, Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasından WHO kodlarına uyulmaması ile açıklanabilir.”

‘AVRUPA BÖLGESİNDE DÖRDÜNCÜ SIRADA’

Türkiye’deki resmi raporlama sisteminin sadece PRC pozitif vakaları kapsadığını altını çizen dernek, “Bakanlığı tarafından sadece PCR pozitif vakalar dikkate alınarak yapılan açıklamaya göre,8 Türkiye 27 Temmuz 2020 itibarıyla toplam 225 bin 173 hasta ve 5 bin 596 koronavirüs ölümü ile koronavirüs vakalarında Avrupa bölgesinde dördüncü sırada yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüse yönelik araştırmaları kontrolü altına aldığını belirten dernek bu durumu eleştirerek, şunları kaydetti:

“Türkiye'de koronavirüs ile ilgili araştırmalara büyük ilgi olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı, etik kurullara herhangi bir başvuru yapılmadan önce koronavirüs ile ilgili araştırmalar için izin alma zorunluluğu getirdi. Bu benzeri görülmemiş karar Anayasa ve Türkiye'deki araştırma faaliyetlerini düzenleyen yasalara aykırıdır. Sunulan projelerin çoğunun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı gözlenirken, ancak Türk Toraks Derneği tarafından planlanan kapsamlı, çok merkezli bir gözlemsel çalışma da dahil olmak üzere bazı projeler net bir gerekçe gösterilmeden reddedildi.”

“Göğüs hastalıkları hekimleri ve bilim insanları olarak, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de koronavirüs salgını konusunda bağımsız araştırmalara getirdiği kısıtlamalardan endişe duyuyor ve Sağlık Bakanlığı'nın kararının, Anayasaya uygun olarak, geri alınmasını içtenlikle umuyoruz.”