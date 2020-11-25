43 yıllık gizem: 'Wow! sinyali'nin olası kaynağı bulundu iddiası

25 Kasım 2020 Çarşamba, 15:00

The Exoplanets Channel'ın kurucularından biri olan amatör gökbilimci ve YouTuber Alberto Caballero, kötü şöhretli 'Wow sinyali'nin kaynağına dair yeni bir kanıt buldu. Caballero, arXiv ön baskı sunucusuna yüklediği makalesinde, Gaia veritabanında akıllı yaşamı destekleyebilen bir dış gezegene ev sahipliği yapabilecek olası güneş benzeri yıldızlar için arama yaptığını anlatıyor.

1977'de, o zamanlar Ohio, Delaware'de bulunan Big Ear Radyo Teleskobu ile çalışan gökbilimciler, uzayda bir yerden benzersiz bir sinyal kaydetti. O kadar güçlü ve alışılmadıktı ki, araştırmacılardan biri olan Jerry Ehman, hızlıca çıktı aldıkları raporda 'Wow!" kelimesini kullandı.

Yıllarca süren çalışmaya ve birçok çalışma saatine rağmen, hiç kimse sinyalin kaynağını izleyemedi veya 72 saniye süren güçlü, benzersiz sinyali açıklayamadı. O zamandan beri, birçok insan bu kadar güçlü ve benzersiz bir sinyalin tek açıklamasının dünya dışı zeki yaşam olduğunu öne sürdü.

Caballero bu yeni girişimde, kaynağın başka bir yaşam formundan gelmiş olabilme ihtimalinin ve bunun bir dış gezegende yaşam olduğu anlamına geldiği sonucuna vardı.

Caballero, bu mantığı takip ederek, halka açık Gaia veritabanında böyle bir yıldız aramaya başladı.

Gaia veritabanı, Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen Gaia gözlemevinde çalışan bir ekip tarafından oluşturuldu.

2013 yılında yeniden başlatılan proje, şimdiye kadar oluşturulmuş en iyi gece gökyüzünün haritasını oluşturmak için istikrarlı bir şekilde çalıştı. Ekip bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyar yıldızın haritası çıkardı.

Caballero, çalışması sonucunda Dünya'nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş’e oldukça benzeyen '2MASS 19281982-2640123' isimli yıldızının 'Wow sinyali'nin kaynağı olabileceğini iddia etti.

Ancak bilim insanları kaynağın doğrulanması için gökbilimcilerin söz konusu iddia üzerinde çalışma yapması gerektiğinin altını çiziyor.