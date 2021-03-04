Türk Lirası, dolar karşısında hızlı bir değer kaybı yaşadı

04 Mart 2021 Perşembe, 23:58

Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL Fed Başkanı Jerome Powell'ın tahvil getirileriyle ilgili piyasaların beklediği mesajları vermemesiyle akşam saatlerinde sert bir yükseliş kaydetti.

Dolar/TL kuru yüzde 1'i aşan yükselişle 7,58 seviyesinin üzerini test etti. Böylelikle dolar/TL kurunda 28 Aralık'tan bu yana en yüksek seviye görüldü.

Türkiye'nin risk primi 323 puandan işlem görürken gösterge tahvil faizi yüzde 15,53 seviyesinde.