Türk şantiyesine saldırı

03 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Somali’de dün bir Türk firmasının şantiyesi saldırının hedefi oldu. İkisi Türk vatandaşı en az dört kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bazı kaynaklar, saldırının Türk askeri üssüne 15 kilometre uzaklıkta, yol çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiye alanında meydana geldiğini belirtti. Motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Saldırıyı El Kaide bağlantılı Eşşebab örgütü üstlendi.

YARALILARDAN 3’Ü TÜRK

Başkent Mogadişu’nun 13 kilometre dışında kırsal alanda bulunan Lafoole bölgesinde yol yapımı çalışmaları sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2’si Türk 4 kişi hayatını kaybederken, 3’ü Türk 14 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı 3 Türk’ün hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi. Saldırganın Mogadişu-Afgoye arasındaki yol yapımı çalışmalarının devam ettiği bölgeye girmeye çalıştığı sırada alanda güvenliği sağlayan ve Türkiye tarafından eğitilen Somali Özel Harekât polisleri tarafından engellendiği, ardından teröristin kendini patlattığı bildirildi.

Saldırının ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Somali’de bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan vatandaşlarımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir” denildi. Şirketin, Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlendiği belirtilen açıklamada, “Somali’nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” ifadeleri yer aldı.

Alman DW’nin haberinde de saldırıda Somali güvenlik güçlerinden iki kişinin öldüğü belirtildi. Emniyet güçlerinden yapılan açıklamada Eşşebab örgütünün üstlendiği saldırının özellikle Somali’deki Türk vatandaşlarını hedef aldığı kaydedildi. Haberde, Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatının Türk vatandaşı mühendisler ve inşaat işçileri tarafından yapıldığı, Türkiye’nin Somali ordusuna eğitim ve ekipman desteği sağladığı ifade edildi.

MİSİLLEME İHTİMALİ

DW’nin haberinde saldırının, Somali hükümet sözcüsünün “Eşşebab’ın ülkenin güneyindeki Aşağı Şabel’de bulunan radyosu Endülüs’e bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurmasının ardından gerçekleştiği” aktarıldı. Sözcü, hava saldırısının Amerikan güçleriyle koordineli düzenlenip düzenlenmediği konusunda ise bir açıklama yapmadı. Hava saldırısı sonucunda maddi hasar meydana geldiği ancak ölen olmadığı belirtildi.

Saldırıyla birlikte gözler daha önce Türkiye bağlantılı hedefler de aralarında olmak üzere kanlı eylemlerde bulunan Eşşebab örgütüne çevrildi. Mogadişu ve Afgoye arasında yapımı devam eden 30 kilometrelik yolda çalışan Türk işçilere, daha önce de birkaç kez saldırı düzenlenmişti. Geçen yaz Türkiye’nin Somali’nin başkenti Mogadişu’daki askeri üssü yakınında düzenlenen saldırıyı da Eşşebab üstlenmişti. 2019’da Mogadişu’daki bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda ikisi Türk vatandaşı en az 76 kişi yaşamını yitirmiş, yetkililer Eşşebab’ı sorumlu tutmuştu. Somali’de 2004’te kurulan terör örgütü Eşşebab, ülkenin güneyinde etkin. Örgüt, Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.



