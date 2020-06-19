Türk Tabipleri Birliği'nden LGS ve YKS uyarısı

19 Haziran 2020 Cuma, 17:16

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler, sınav görevlileri ve öğrencileri sınava götürecek yakınlarını koronavirüse karşı uyardı:

"Öğrenciler sınav sırasında maskeleri çıkardıklarında ellerini ağız ve yüzlerine götürmemeli, öğrencilerin yakınları bekleme sırasında birlikte çay, kahve vb. içilmemeli ve gazete, kitap, kalem vb. malzemeler paylaşılmamalıdır, sınav görevlileri kontroller sırasında adaylar 1.5 metre fizik mesafe korumalı."

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin sınav stresinin yanı sıra hastalık stresi yaşamamaları, her tür hastalık riskinden korunmaları temel arzumuzdur" denilen açıklamada, sınavdan önce, sınav sırasında ve sınav sonrasında yapılması gerekenler madde madde sıralandı:

SINAV ÖNCESİ

Sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında 1.5 metre fizik mesafeye dikkat edilmelidir. Sınav başlayıncaya kadar maskeler çıkartılmamalıdır. Maskeye ve yüze mümkün olduğunca dokunmamaya çalışılmalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü yakınmaları olan adaylar okul girişinde görevlilere bilgi vermelidir. COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan adaylar okul girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Okul bahçesinde veya sınav salonunda (uzun süredir görmedikleri) arkadaşları ile karşılaştıklarında, 1.5 metre fizik mesafeye dikkat ederek, uzaktan, selamlaşmalı, el sıkışmamalı, öpüşmemeli ve sarılmamalıdır.

ÖĞRENCİLERİN YAKINLARI

Bekleme sırasında 1.5 metre fizik mesafeye uyulmalı, maskeler çıkarılmamalıdır. Tanıdıkları ile karşılaştıklarında da 1.5 metre fizik mesafeye uymalı, tokalaşmamalı, öpüşmemeli ve sarılmamalıdır. Bekleme sırasında birlikte çay, kahve vb. içilmemeli, gazete, kitap, kalem..vb malzemeler paylaşılmamalıdır. Sınav bittiğinde yığılma oluşturmayacak şekilde hareket edilmelidir.

SINAV GÖREVLİLERİ

Okul ve salon girişlerinde el antisepitiği bulundurulmalıdır. Ateş, öksürük vb. yakınmaları olan adaylar, gerekli önlemler alınarak, ayrı bir salonda sınava alınmalıdır. Kimlik kontrolünün temassız şekilde yapılması sağlanmalıdır. Üst araması yapan görevliler eldiven, maske ve yüz koruyucusu kullanmalıdır. Kontroller sırasında adaylar 1.5 metre fizik mesafe korunarak alınmalı ve koridorlarda yığılma olmadan adayların salonlara ulaşması sağlanmalıdır. Salonlarda aday ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulmalıdır. Adaylar salona alırken el antiseptiği ile ellerini temizlemeleri sağlanmalıdır. Adaylar, en az 1.5 metre fizik mesafeye uyacak şekilde oturtulmalıdır.

SINAV SIRASINDA

Adayların dikkat etmesi gereken noktalar: İsteyen adaylar maskelerini çıkarabilecektir. Maskeler çıkarıldığı andan itibaren ellerini ağzına, burnuna ve gözüne temas ettirmemeye özen gösterilmelidir. Öksürme, hapşırma sırasında ağız ve burun, avuç içi ile değil, dirsek iç yüzü ile kapatılmalı, mümkünse kağıt mendil kullanılmalıdır.

SINAV SIRASINDA SINAV GÖREVLİLERİ

Sınav salonları mümkünse oturum sırasında ve mutlaka ilk oturumdan sonra pencere açılarak havalandırılmalıdır. Engelli adaylara yardımcı olacak görevliler, 1.5 metre fizik mesafeyi koruyamadıkları durumlarda maskenin yanı sıra yüz koruyucu da kullanmalıdır. Maskeler nemlendiği durumda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin iç ve dış yüzeyine dokunulmamalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna atılmalıdır. Maske değiştirildikten sonra ellerin antiseptikle temizlenmesi sağlanmalıdır.

SINAV SONRASINDA

Sınav evrakının toplanması ve düzenlenmesi sırasında kalem vb. malzemeler ortak kullanılmamalı, sık sık el antisepsisi sağlanmalıdır. Adaylar, salondan ve okuldan çıkarken 1.5 metre fizik mesafe korunacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Sınav sonrasında sınıfların, tuvaletlerin ve okulun genel temizliği yapılmalıdır.