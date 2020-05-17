Türk yıldıza Barcelona kancası!

17 Mayıs 2020 Pazar, 14:14

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun, 23 yaşındaki stoperin takip edilmesi için talimat verdiğini yazdı.

İngiltere Premier Lig’de Leicester City formasını giyen Çağlar Söyüncü için, daha önce İspanyol devi Barcelona’nın takibinde olduğuna dair haberler Ada basını tarafından ortaya atılmıştı. Bu iddialar her geçen gün güçlenmeye devam ediyor.

Çağlar, Altınordu altyapısından yetişmiş, Almanya'ya transfer olmuş, oradan da İngiliz şampiyonu Leicester'de yıldızlaşmıştı.

3. TÜRK

Eğer Çağlar FC Barcelona'ya transfer olursa, bu ekipteki 3. Türk oyuncu ünvanını yakalayacak. Daha önce Rüştü ve Arda Barcelona'da oynamıştı.