Türkan Saylan 21 yıl önce FETÖ'yü böyle anlatmıştı!

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 16:06

Bugün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı, Kardelen projesi ile yaşam, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda başarılara imza atmış olan Prof. Dr. Türkan Saylan'ın 11'inci ölüm yıldönümü.

19 Haziran 1999’da Ali Kırca’nın sunduğu Siyaset Meydanı programına katılan Prof. Dr. Türkan Saylan, FETÖ lideri Fethullah Gülen ve cemaatiyle ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Cemaat’in çocukluktan itibaren insanların beynini yıkayarak devlet kadrolarına, eğitime, askeri kadrolara nasıl sızdığını ve kimliklerini nasıl gizlediklerini anlatan Saylan, konuşmasının sonunda “Bu konuşmamın sonunda benim de başıma ne gelecek bilinmez” demişti.

Saylan, önemli konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin her tarafının sarıldığını gözümüzün önünde görüyoruz. Eğer Türkiye çağdaş, laik bir ülkeyse, eğer bu insanlarımızın hepsinde biraz akıl varsa madalyonun ön yüzünü değil arka yüzünü görmek zorundalar.

En önemli zarar siyasetçilerden geliyor. Siyasetçiler cumhuriyetin temel ilkelerini sadece bir yemin gibi okuyup ondan sonra hangi tarikattan cemaatten oy alırız kaygısı taşıdıkları için her zaman bu insanlarla bir şekilde temas kurma yarışı içindeler. 'İyi tarikatlar vardır' diyen siyasetçiler de karşımızda. Bu olayın ne boyutlara vardığının bilinmesi lazım"

'KIZLAR ŞEYTANDIR'

Bir çocuğun "Biz çok başarılıyız çünkü aramızda kız yok. Kızlar şeytandır" dediğini anlatan Saylan, "Kızların şeytan olduğunu öğrenen bir çocuğun bilim kafası nasıl gelişebilir? Hayata nasıl uyum sağlayabilir? Nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş, laik, demokratik düzenine uyum gösterebilir?" diye konuşmuştu.

Saylan'ın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği başkanı olduğu dönemde, 13 Nisan 2009’da Ergenekon Operasyonu dahilinde oturduğu ev ve başkanlık ettiği ÇYDD’nin çeşitli merkezlerinde aramalar yapılmış, derneğin bazı yöneticileri gözaltına alınmış, birçok bilgisayara ve belgeye el konulmuştu. Prof. Dr. Türkan Saylan, operasyondan kısa bir süre sonra, 18 Mayıs 2009’da vefat etmişti.