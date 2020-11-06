Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Tiyatro Günleri devam ediyor
Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Tiyatro Günleri devam ediyor. Ayça Bingöl, Süheyl ve Behzat Uygur, Metin Uca, Sumru Yavrucuk ve Sunay Akın izleyicilerle buluşacak.
Antalya'daki Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde tiyatro günleri devam ediyor.
3-4 Aralık'ta "Ben Anadolu" / Ayça Bingöl, 5-6 Aralık'ta "Hey Gidi Günler" / Süheyl& Behzat Uygur, 14 Aralık'ta "Dilinizi Eşek Arısı Soksun" / Metin Uca, 15-16 Aralık'ta "Shirley Valentine" / Sumru Yavrucuk ve 17 Aralık'ta "Yüz Yüze" / Sunay Akın sanatseverlerle buluşacak.
PANDEMİ KURALLARINA UYGUN GÖSTERİLER
Geçtiğimiz sezon Dilinizi Eşek Arısı Soksun isimli tek kişilik oyunu ile sahne alan Metin Uca, Antalyalılarla ikinci kez buluşacak. Aynı şekilde kendine has yorumuyla farklı bir izleyici kitlesine sahip olan Sunay Akın 17 Aralık'ta hikaye tadındaki performansı ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.
Oyunların oynanacağı Türkan Şoray Kültür Merkezi pandemi kurallarına uygun şekilde dezenfekte ediliyor, seyirciler ateşi ölçülerek, maske ile salona alınıyor.
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