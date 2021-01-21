Turkcell'in mesajlaşma uygulaması Bip’ten güvenlik tartışması yaratacak patent başvurusu

21 Ocak 2021 Perşembe, 12:40

WhatsApp’ın tartışmalı Gizlilik Sözleşmesi güncellemesi, milyonlarca WhatsApp kullanıcısını alternatif uygulamalara yönlendirmişti. Türkiye’de, kişisel verilerin gizliliği endişesi ile WhatsApp’ı terk eden kullanıcıların bir kısmı Turkcell merkezli mesajlaşma uygulaması BiP'i tercih etmişti.

UçankuşTv'nin aktardığına göre BiP'in ortaya çıkan yeni patent başvurusu, BiP ile ilgili de kişisel verilerin gizliliği tartışmalarına yol açabilir.

4 Kasım 2020 tarihli patent başvurusuna göre BiP, mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalardan kullanıcıların duygu durumunu belirleyerek müzik önerisinde bulunacak.

Turkcell’in “Bir Müzik Öneri Sistemi” başlıklı söz konusu patent başvurusunda şu ifadeler yer alıyor:

"Bu buluş, kullanıcıların mobil cihazları üzerinde kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalardan doğal dil işleme ile duygu durumunun belirlenmesine ve belirlenen duygu durumuna göre kullanıcıya müzik önerisinde bulunulmasına imkan sağlayan bir sistem ile ilgilidir.”

Webtekno'nun aktardığına göre, Turkcell’in söz konusu patent başvurusu şirketin, yazışmaları açık bir şekilde analiz edebileceği gösteriyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, daha önceden katıldığı Cüneyt Özdemir’in programında BİP’in güvenirliğinden bahsedip, “Biz verileri, saklama merkezimizde saklıyoruz. Ne biz görebiliyoruz ne de üçüncü parti insanlar” demişti.