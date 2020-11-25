Türkiye, Covid-19'a karşı dayanıklılıkta kaçıncı sırada ?

25 Kasım 2020 Çarşamba, 19:18

Bloomberg, 200 milyar dolar ve üzerinde ekonomik büyüklüğe sahip 53 ülkenin salgına karşı dayanıklılığını ölçerek bir sıralama oluşturdu.

Verilen puanlar, ülkelerin 100 bin kişi başına aylık yeni vaka sayısı, aylık vaka sayılarındaki ölüm oranı, toplam ölüm sayısının nüfusa oranı ve yapılan test sayısındaki pozitif vaka oranına göre belirlendi.

Listenin ilk sırasında şu an için Yeni Zelanda yer alıyor. Bu ülkeyi Japonya, Tayvan, Güney Kore ve Finlandiya takip ediyor. Türkiye, 60.6 puanla 30. sırada yer aldı.

YENİ ZELANDA'NIN ERKEN HAREKETE GEÇMESİ ETKİLİ OLDU

Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, Yeni Zelanda'nın erken harekete geçmesinin salgınla mücadelede etkili olduğu vurgulandı. Yeni Zelanda mart ayında henüz ülkede herhangi bir koronavirüs vakası tespit edilmemişken ülke sınırlarını kapattı. Ülkede hükümet test, filyasyon ve merkezi karantina sistemlerine önemli bir kaynak ayırdı.

Bu sayede son aylarda Yeni Zelanda'da az sayıda koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayede sosyal hayat büyük ölçüde normale döndü. Yeni Zelanda'nın bunun yanında 2 aşı geliştiricisiyle şimdiden anlaşma yapmış durumda. Aşılar gerekli testleri geçtiğinde hızlı bir şekilde bu aşıları temin edecek.

VATANDAŞLAR UYARILARI DİNLEDİ

Yeni Zelanda'da hükümet vaka tespit edilen bölgelerde sıkı karantina uygulamalarına başvururken ikinci sıradaki Japonya farklı bir yol izledi. Japonya'da yasalar gereği böyle bir salgında bile devlet vatandaşlarına sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamalar getiremiyor. Ancak geçmişte yaşanan tüberküloz salgınları sebebiyle Japonya'nın salgınlara hazırlıklı bir sağlık sistemi bulunuyor. Bu sebeple koronavirüs salgını ülkede ilk ortaya çıktığında hükümet hızlıca eylem planlarını devreye sokabildi. Bunun yanında Japonya'da halk yasal cezalar olmamasına rağmen maske takma , kalabalık yerlerden uzak durma gibi tavsiyelere sıkı sıkıya uydu. Bu sayede şu anda 120 milyon nüfuslu ülkede 331 ciddi hasta bulunuyor.

SINIR KONTROLÜ EN ETKİLİ YÖNTEMLERDEN BİRİ

Bloomberg değerlendirmesinde sınır kontrollerinin koronavirüsle mücadelede en etkili yöntemlerden birisi olduğuna dikkat çekildi. Finlandiya ve Norveç'in mart ortasından bu yana ülkelerini neredeyse tamamen dış dünyaya kapatmalarının başarılarında önemli bir etken olduğuna dikkat çekildi.

Bunun yanında değerlendirmede sosyo-ekonomik eşitliğin yüksek olduğu ülkelerde toplumun salgına daha uyumlu bir şekilde cevap verebildiği ifade edildi.