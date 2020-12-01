Türkiye Diyanet Vakfı, koronavirüs salgını sürerken kiracılarına zam yaptı

01 Aralık 2020 Salı, 06:00

Bingöl il merkezinde Türkiye Diyanet Vakfı kiracısı olan onlarca esnaf pandemi döneminde kirasını ödemekte zorlanırken, vakıf bu kiraları ertelemek yerine yüzde 12 zam yaptı. Pandemi döneminde para kazanamayan esnaf, “Kiracısı olduğumuz Diyanet Vakfı Başkanlığı’nı aradık ‘Burada her şey üç dört kişinin ağzına bakıyor her şey. Onların kararıyla yapılan bir şey. Hakkınızı arayın’ dediler. Birçok insan ekmeğinden olur diye konuşamıyor” dedi.

Bingöl il merkezinde Türkiye Diyanet Vakfı kiracısı olan esnaf pandemi döneminde kiralarını ödemekte zorluk çekiyor. Uzun bir süre kepenk kapattıkları için geçen aylarda yaşadıkları maddi sıkıntıyı Türkiye Diyanet Vakfı’na anlatan ama sonuç alamayan esnaf, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurmuştu. CİMER ise yanıt olarak, “Doğrudan vakfa müracaat etmeniz gerekmektedir” cevabını vermişti.

‘DERDİMİZE KULAK VERİN’

Pandeminin başlangıç döneminde esnafa yardım etmek yerine sadece 3 aylık kiralarını 6 aya yayan Türkiye Diyanet Vakfı bu defa da kiracılarına zam yaptı. İsmini ‘ekmeğimden olurum’ korkusuyla vermek istemeyen esnaf, “Pandemi döneminde, yani bizim en zor zamanlarımızda zam mı yapılır” dedi.

Esnaf şöyle konuştu: “Yüzde 12 kadar zam yapıldı. Diyanet Vakfı Başkanlığı’nı aradık ‘Burada her şey üç dört kişinin ağzına bakıyor her şey. Onların kararıyla yapılan bir şey. Hakkınızı arayın’ dediler. Bize yol yordam gösterdiler. İl müftülüğünü aradık, o da tayini çıkıyor diye çok fazla ilgilenmedi. Durumla ilgili herhalde pek bağı yok. Bu konunun Meclis’e taşınması lazım. Diyanet’in tek bir kiracısı yok. Birçok insan ekmeğinden olur diye konuşamıyor, şikâyet edemiyor. Son süreçte iş çığrından çıkmaya başladı. Kiralarımızı ödemekte zorlanırken şimdi de zam yapıldı. Derdimize kulak verin. Sesimize ses olun.”