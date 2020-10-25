Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti
Türkiye, Oruç Reis gemisinin çalışmaları için yeni Navtex ilan etti
Türkiye'nin ilan ettiği yeni Navtex 4 Kasım'a kadar geçerli olacak. Yeni Navtex ile Oruç Reis gemisine yeni çalışma alanı belirlendi.
Doğu Akdeniz'de Türkiye, yeni bir Navtex ilan etti.
İlan edilen yeni Navtex ile birlikte yeni çalışma alanı belirlenen Oruç Reis, Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak.
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