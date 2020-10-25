Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti

25 Ekim 2020 Pazar, 03:54

Türkiye'nin ilan ettiği yeni Navtex 4 Kasım'a kadar geçerli olacak. Yeni Navtex ile Oruç Reis gemisine yeni çalışma alanı belirlendi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye, yeni bir Navtex ilan etti.

İlan edilen yeni Navtex ile birlikte yeni çalışma alanı belirlenen Oruç Reis, Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak.