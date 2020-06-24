Türkiye ile ABD arasında kritik temas
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Libya, Suriye ve terörle mücadele konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İbrahim Kalın ve Robert C. O’Brien arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
* Gerçekleşen telefon görüşmesinde Libya, Suriye ve terörle mücadele konuları etraflıca ele alındı.
* Bunun yanı sıra, COVİD-19 salgınıyla mücadele kapsamında sağlık sektörü başta olmak üzere ikili ekonomik ilişkiler görüşüldü.
* Libya’da sürdürülebilir ateşkes için uygun koşulların sağlanması, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin güvenlik kaygılarının giderilmesi ve müzakere sürecine dönülmesi gerektiği belirtildi.
* BM öncülüğünde siyasi çözüm sürecinin işletilebilmesi için meşru ve güvenilir aktörlerin desteklenmesinin önemi vurgulandı.
* Suriye’de siyasi çözüm sürecini hızlandırmak için Anayasa Komitesi çalışmalarının somut neticeler vermesi ve İdlib’de sağlanan ateşkesin sürdürülmesi yönündeki ortak beklenti yinelendi.
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