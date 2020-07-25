Türkiye- İspanya arasında kadın girişimciliği konusunda iş birliğinde ilk adım

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:49

Toplantı hakkında ticaret bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Toplantıda kadınların ekonomik olarak güçlenmesinde ticaretin hayati önem taşıdığı ve bu anlamda, Buenos Aires Kadın ve Ticaret Deklarasyonu’nun uluslararası ticarette önemli bir dönüm noktasını temsil ettiği vurgulandı. Ayrıca toplantıda, Buenos Aires Kadın ve Ticaret Deklarasyonu’nun imzacı ülkelerinden olan Türkiye ve İspanya’nın bu alandaki çalışmalara ivme kazandırmak için yapabilecekleri ele alınırken, bu anlamda iki tarafın yürüttüğü çalışmalara ilişkin karşılıklı bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı sağlandı. Söz konusu görüşme, iki ülke arasında kadın girişimcilik alanında gerçekleştirilecek işbirliğinin ilk adımı olarak kabul edilmekte olup, her iki taraf katılımcıları tarafından kadın girişimciliği alanında yapılabilecek işbirliğinin faydalı sonuçları olacağı değerlendirilmiştir.”



JETCO toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye-İspanya kadın girişimciliği" diyaloğu:

Kadının Ticaret Yoluyla Güçlendirilmesi, Ülke Deneyimleri” toplantısına Türkiye’den Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulları, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Kadın Komitesinden temsilciler katılım sağladı.

Görüşmeye, İspanyol Kadın Girişimcileri temsilen ise İspanya Uluslararası İşveren ve Sanayi Konfederasyonu, İspanya Ticaret ve Yatırım Kurumu, İspanya İş kadınları ve Profesyonelleri Federasyonu, İhracatçı Kadın Organizasyonu ve İspanya Kadın Direktörler, Yöneticiler, Profesyoneller ve Girişimciler Federasyonu yöneticileri de katıldı.

