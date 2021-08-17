Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan Taliban'a övgüler yağdıran Boynukalın'a tepki
Ayasofya Camii'nin eski baş imamı Mehmet Boynukalın, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi almasına ilişkin olarak, "Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir" ifadelerini kullanmış, bu açıklamalar ciddi tepki almıştı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan Boynukalın'a sert bir yanıt geldi.
Afganistan'da yaşanan son gelişmeler dünya tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak, Ayasofya Camii'nin eski baş imamı Mehmet Boynukalın da, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesini övmüş, söz konusu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Taliban'ın işgale karşı duran bir milli mücadele hareketi olduğunu söyleyen Boynukalın, açıklamasının devamında Taliban için, "Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın" sözlerine yer vermişti.
Boynukalın, şu ifadeleri kullanmıştı:
- Şeriat/İslam hukuku Yüce Allah'ın ve onun Peygamberinin (s.a.s.) bizim izlememiz için çizdiği, dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ve mutluluk getiren ilahi hükümlerin ve sistemin adıdır. Faydası biz insanlar içindir.
- Şeriata uyarak tarihte Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük devlet ve medeniyetler kurduk. Şeriat Yüce Allah'a ibadet, güzel ahlak, adalet, hak ve hukuka riayettir; dini, canı, aklı, nesli, malı, ırzı korumaktır. "Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve övgüye lâyık olan O’dur"(FâtırSuresi15)
- Afganistan milli mücadele zamanı ve her zaman bize dost ve kardeş olmuş bir ülkedir. Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir.
- Ülkenin tamamını neredeyse savaşsız teslim almışlardır. Bize düşen kardeş ve Müslüman Afgan halkının yanında olmaktır. Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın, ne bizi ne onları bir daha işgale uğratmasın.
"MİLLİ MÜCADELE ANLAYIŞIMIZ LAİKLİKTİR"
Taliban'a övgüler yağdıran Boynukalın'a tepkiler sürerken; eski baş imama bir yanıt da Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan geldi.
Federasyon, Boynukalın'ın açıklamalarına yönelik olarak, "Bu ülkenin kadınları olarak milli mücadele anlayışımız laikliktir. Beğendiğiniz yöne marş marş..." ifadelerini kullandı.
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun paylaşımı şu şekilde:
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