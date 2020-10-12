Türkiye masada olmalı, çözüm diplomasi

12 Ekim 2020 Pazartesi, 13:53

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Moskova’da tarafların bir araya gelmesinin ardından ilan edilen ateşkes süreci ve ihlalini değerlendirdi. Aliyev, Haber Global’e yaptığı açıklamada,”Ateşkesten hemen sonra Ermenistan yine ateşkesi ihlal etmiştir. Bundan sonra Dağlık Karabağ meselesi siyasi diplomasiyle çözülecek” dedi.

Aliyev Ermenistan tarafından Gence’ye düzenlenen saldırıyı da değinerek Bu Ermeni faşizminin tezahürüdür. Ermeni yanlılar, İslamofobi yanlıları artık bu saldırıyı gizlemeyecektir. Ermenistan devleti faşist devlettir. Azerbaycan ordusu her gün yeni zaferlere imza atıyor” dedi.

ERMENİSTAN PAŞİYAN’IN SİYASİ KARARLARININ KURBANIDIR

Gece saatlerinde Hadrut bölgesine saldırı düzenlendiğini belirten İlham Aliyev, “ Hadrut'u işgal etmek için çabalıyorlar. Bu gece büyük bir grup, Hadrut'u işgal etmeye çalıştılar. Azerbaycan ordusu o grubu etkisiz hale getirdi. Ermenistan'ın bu gece verdiği kayıp, Paşinyan'ın verdiği siyasi kararların kurbanlarıdır" dedi.

"BİZ HAKLIYIZ, ERMENİSTAN HAKİKATİ DUYMAK İSTEMİYOR"

Azerbaycan hakkında yalan haberler yaymak istenildiğine dikkat çeken Aliyev, “Artık internet dünyası var, bu nedenle artık yalan haberlerde bulunamıyorlar. Tarihi adalet bakımından, biz haklıyız, bizim topraklarımızda savaşıyoruz” dedi. Aliyev sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Biz gördük ki, Ermenistan hakikati duymak istemiyor, gerçeği çarpıtıyor. Biz tarihi adaleti kazanalım istedik ve bu gücümüz de var. Kardeş Türkiye'nin, kardeşim Erdoğan'ın açıklamaları bize manevi destek verdi.”

TÜRKİYE MUTLAKA MASADA OLMALI

Aliyev açıklamalarını, “Türkiye mutlaka bu sorunun çözümünde olmalıdır. Türkiye'nin bazı basın organlarında 'Neden Türkiye Moskova'da yer almadı?' diye yazıyor, bu sadece insani sebeplerle düzenlenmiş bir ateşkesti. Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup, hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de, tesirleri de olsun. Her 3 ülke Ermeni diasporası büyük şartlara sahip, bu ne kadar adaletli? Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden dahil olmasın? Batı'da birçok ülke kabul etmek istemiyor, Türkiye'nin sözü çok büyük, tam bağımsızdır. Hangi mesele Türkiye'siz çözüldü? Suriye'de, Libya'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var. Türkiye'nin üst düzey yetkilileriyle iletişimimiz var” şeklinde devam etti.

BARIŞÇIL YOLLA ÇÖZÜLMELİDİR

Daha önce statüko açıklamalarına değinen Aliyev, “7-8 yıl önce, ABD, Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanları 'Statüko kabul edilmez ve değiştirilmelidir' açıklaması yaptı, biz de alkışladık. Topraklarımızdan Ermenilerin çıkması gerektiği anlamına geliyor bu, ancak maalesef bu açıklamalar havada kaldı” dedi.

Aliyev ifadelerini “Son dönemlerde biz şunu duymaya başladık: Statüko sürdürülebilir değil! Azerbaycan statükoyu biz savaş meydanında değiştirdik. Ermeni güçleri tepelerdeydi, biz Kuzey ve Güney'den yardık. Bizim için mesele, stratejik tepeleri almaktı. Her gün yeni bölgeleri işgalden kurtarıyoruz. Bizim için, 'Yarın orayı alalım, öbür gün burayı alalım' diye düşünmüyoruz. Ermenilerin yıllardır uydurduğu 'Yenilmez ordum' yoktur, biz bunu onlara gösterdik. Bize 'Dur' diyenler şunu bilmeli, biz durabiliriz ama siyasi süreç başlasın. Kan dökülmesin, barışçıl yollarla öz topraklarımızı geri almak istiyoruz” şeklinde sürdürdü.







