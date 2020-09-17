Türkiye Rallisi'ne büyük destek!

17 Eylül 2020 Perşembe, 14:56

Aytemiz, WRC Türkiye Rallisi’nde yarışacak BC Vision Motorsport takımına sponsor oldu. 2019 Türkiye Ralli Takımlar şampiyonu olan BC Vision Motorsport takımı bu sezon 18-20 Eylül tarihleri arasında Aytemiz’in desteğiyle yarışacak.

2017 yılından bu yana ‘Motorcu Dostu İstasyon, Motorcu Dostu Trafik, Karavan Dostu, Yolların Efendisi’ gibi projeleri ile trafikte seyahat eden farklı tipteki tüm araç kullanıcıların hayatına dokunduğunu hatırlatan Aytemiz, WRC Türkiye Rallisi’nde yarışacak BC Vision Motorsport takımına sponsor oldu. 2019 Türkiye Ralli Takımlar şampiyonu olan BC Vision Motorsport takımı bu yıl Marmaris’te 18-20 Eylül tarihleri arasında Aytemiz’in desteğiyle yarışacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5.yarışı Türkiye Rallisi, ülkenin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonlarından biri olacak. Dünyaca ünlü pilotları ağırlayacak Türkiye Rallisi 3 gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda devam edecek.

132 sporcunun start alacağı Ralli’de 2019 Türkiye Ralli Takımlar Şampiyonu BC Vision Motorsport’un ekipleri, 2017 ve 2018 Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova ve Co-pilotu Burak Akçay ile takıma yeni katılan genç Pilot Buğra Banaz ve Co-pilotu Gürkal Menderes ikilisi Skoda Fabia R5 ile yarışacaklar. 223 km’si özel etap olmak üzere toplam 12 etap ve 708 km’den oluşan WRC Türkiye Rallisi’nde tüm ekiplerin oldukça kırıcı toprak etaplarda mücadele verecekleri belirtildi. yük memnuniyet duyuyorum.” diye konuştu.