Türkiye, Rusya ve İran’dan ortak "Suriye" bildirisi

08 Temmuz 2021 Perşembe, 16:03

Bildiride, İdlib'de sükunetin korunması ve anlaşmaların tam olarak uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekilerek; uzun vadede güvenlik ve istikrarın korunması için atılması gereken adımlar belirlendi.

“UZUN VADELİ İSTİKRAR İÇİN...”

Garantör devletler yayınladıkları açıklamayla, Suriye'nin üniter bütünlüğü ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı gruplara karşı çıkmadaki kararlılıklarını yinelediler.

Bildiride, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ayrıntılı olarak inceledik ve İdlib'e ilişkin mevcut tüm anlaşmaların eksiksiz uygulanması yoluyla sahada sakinliğin korunması gerektiğini vurguladık" ifadelerine yer verildi.

Görüşmelerde, Suriye'nin kuzey doğusunda güvenlik ve istikrarın uzun vadeli olarak sağlanmasının ancak Özel İdari Bölge'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması temelinde mümkün olduğunun altı çizildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE UYARI

Şam Kurtuluş Heyeti (HTŞ) ve ona bağlı diğer terör örgütlerinin, ‘sivilleri tehdit eden varlığı ve terör faaliyetleri’ konusunda endişelerini dile getiren taraflar yayınladıkları açıklamada, "Türkiye, İran ve Rusya; Suriye'de IŞİD başta olmak üzere tüm terör gruplarına karşı işbirliğini sürdürecek" uyarısında bulundu.

İSRAİL’E KINAMA

Garantör ülkeler ayrıca, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını kınadı ve söz konusu saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu, durdurulması gerektiğini vurguladı. Nur-Sultan'da imzalanan bildiride, "İsrail'in, bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit eden askeri saldırılarını kınıyor ve durdurma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

SURİYE PETROLLERİ

Garantör ülkeler İran, Rusya ve Türkiye; Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait petrol gelirlerinin yasadışı olarak ele geçirilmesine ve aktarılmasına karşı olduklarını yineledi.

Bu yıl 16.’sı düzenlenen müzakerelerde; ekonomik, tıbbi yardım ve uluslararası insani yardımlar ile Cenevre'deki anayasa komisyonunun çalışmalarının yeniden başlatılmasına odaklanılırken; mahkumlar ile rehinelerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere güveni yeniden tesis etmeye yönelik pek çok başlık ele alındı.