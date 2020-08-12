Türkiye ve Rusya’dan İdlib’de ortak devriye

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:29

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bugün İdlib’de M-4 karayolu üzerinde bir kez daha Türk-Rus ortak devriyesi gerçekleşti.

Trumbah ve Ayn Al Havr yerleşim birimleri üzerindeki devriye güzergahı 70 kilometrelik bir alanı kapsadı. Konvoyda üç BTR-82A zırhlı aracı yer aldı.

İki ülke arasındaki ilk ortak devriye 15 Mart 2020’de gerçekleştirilmişti.



