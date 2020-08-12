Türkiye ve Rusya’dan İdlib’de ortak devriye
Türk ve Rus askerleri arasında Suriye’nin İdlib vilayetindeki M-4 karayolu üzerinde bir kez daha ortak devriye gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bugün İdlib’de M-4 karayolu üzerinde bir kez daha Türk-Rus ortak devriyesi gerçekleşti.
Trumbah ve Ayn Al Havr yerleşim birimleri üzerindeki devriye güzergahı 70 kilometrelik bir alanı kapsadı. Konvoyda üç BTR-82A zırhlı aracı yer aldı.
İki ülke arasındaki ilk ortak devriye 15 Mart 2020’de gerçekleştirilmişti.
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