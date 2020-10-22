Türkiye, Yunanistan’ın adaların ‘gayri askeri statülerini ihlal ettiğini’ belirtti
Ankara-Atina hattındaki gerilim, karşılıklı NAVTEX (seyrüsefer bildirimi) ilanlarıyla sürüyor. Yunanistan’ın Limni, Semadirek ve Bozbaba adalarının etrafında tatbikat kararının ardından Türkiye, adaların gayri askeri statülerinin ihlal edildiğini bildirdi.
Ankara-Atina hattındaki yüksek tansiyon karşılıklı NAVTEX (seyrüsefer bildirimi) ilanlarıyla devam ediyor. Yunanistan’ın, Ege Denizi’nde Limni, Semadirek ve Bozbaba adalarının etrafında tatbikat yapacağını duyuran NAVTEX (seyrüsefer bildirimi) yayımlaması üzerine Türkiye, iki ayrı NAVTEX mesajıyla Yunanistan’ın, bu üç adanın 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statülerini ihlal ettiğini belirtti.
Yunanistan’a ait Limni NAVTEX istasyonunun önceki gün yayımladığı iki ayrı NAVTEX mesajında Ege Denizi’nde Türkiye kıyısına yakın noktalarda bulunan Limni, Semadirek ve Bozbaba (Efstratios) adalarının etrafında atış eğitimi yapılacağı duyuruldu. Bunun üzerine Türkiye, İzmir NAVTEX istasyonu üzerinden iki karşı mesaj yayımladı. Yunanistan’ın Limni NAVTEX istasyonu üzerinden yayımladığı mesajlarda Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarının “1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statülerinin ihlal edildiği” belirtildi. Türkiye, denizlerde güvenli seyir için denizcilere bilgi aktarım sistemi olan NAVTEX üzerinden nisan ayından bu yana Yunanistan’ın Ege adaları etrafındaki tatbikatlarıyla ilgili Lozan Barış Anlaşması’nın ihlal edildiği yönünde mesajlar yayımlıyor. Yunanistan’ın Ege’deki tatbikat bildirimleri üzerine daha önce de nisan, mayıs ve eylül aylarında İzmir NAVTEX istasyonu üzerinden yayımladığı mesajlarla Türkiye, Yunanistan’ın, adaların Lozan Barış Antlaşması’yla belirlenen gayri askeri statüsünü ihlal ettiğini duyurmuştu.
STOLTENBERG: ENDİŞELİYİM
Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin kendisini endişelendirdiğini söyledi. NATO için gerginliğin düşürülmesinin önemli olduğunu vurguladı, iki ülke arasında diyaloğun önemine değindi. İki ülke arasında denizde ve havada tarafların nasıl davranacağını belirlemek için ayrıştırma usulleri mekanizması kurulduğunu kaydetti. Stoltenberg, Türkiye’nin satın aldığı Rus S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak da kaygılarının bulunduğunu belirtti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Cem Yılmaz'dan hükümete çağrı
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu
Video Haberler
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
- Başbakan canlı yayında dehşeti yaşadı!
- İnsanlık ölmemiş dedirten hareket
- Bodrum'da tüyler ürperten görüntü: Ölü bulundu
- İzmir'de dehşet anları! 6 kişi yaralandı
- Antalya'da kaydedildi! Bir anda ortaya çıktı
- Kadın cinayeti! Sokak ortasında ablasına kurşun yağdırdı
- Doktor o an görev başındaydı... Hastanede skandal olay!
- Bisiklete böyle bindi, gözaltına alınınca ülke karıştı
- Utandıran görüntü için istenen ceza belli oldu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Cem Yılmaz'dan hükümete çağrı
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu