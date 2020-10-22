Türkiye, Yunanistan’ın adaların ‘gayri askeri statülerini ihlal ettiğini’ belirtti

22 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Ankara-Atina hattındaki yüksek tansiyon karşılıklı NAVTEX (seyrüsefer bildirimi) ilanlarıyla devam ediyor. Yunanistan’ın, Ege Denizi’nde Limni, Semadirek ve Bozbaba adalarının etrafında tatbikat yapacağını duyuran NAVTEX (seyrüsefer bildirimi) yayımlaması üzerine Türkiye, iki ayrı NAVTEX mesajıyla Yunanistan’ın, bu üç adanın 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statülerini ihlal ettiğini belirtti.

Yunanistan’a ait Limni NAVTEX istasyonunun önceki gün yayımladığı iki ayrı NAVTEX mesajında Ege Denizi’nde Türkiye kıyısına yakın noktalarda bulunan Limni, Semadirek ve Bozbaba (Efstratios) adalarının etrafında atış eğitimi yapılacağı duyuruldu. Bunun üzerine Türkiye, İzmir NAVTEX istasyonu üzerinden iki karşı mesaj yayımladı. Yunanistan’ın Limni NAVTEX istasyonu üzerinden yayımladığı mesajlarda Semadirek, Limni ve Bozbaba adalarının “1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statülerinin ihlal edildiği” belirtildi. Türkiye, denizlerde güvenli seyir için denizcilere bilgi aktarım sistemi olan NAVTEX üzerinden nisan ayından bu yana Yunanistan’ın Ege adaları etrafındaki tatbikatlarıyla ilgili Lozan Barış Anlaşması’nın ihlal edildiği yönünde mesajlar yayımlıyor. Yunanistan’ın Ege’deki tatbikat bildirimleri üzerine daha önce de nisan, mayıs ve eylül aylarında İzmir NAVTEX istasyonu üzerinden yayımladığı mesajlarla Türkiye, Yunanistan’ın, adaların Lozan Barış Antlaşması’yla belirlenen gayri askeri statüsünü ihlal ettiğini duyurmuştu.

STOLTENBERG: ENDİŞELİYİM

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin kendisini endişelendirdiğini söyledi. NATO için gerginliğin düşürülmesinin önemli olduğunu vurguladı, iki ülke arasında diyaloğun önemine değindi. İki ülke arasında denizde ve havada tarafların nasıl davranacağını belirlemek için ayrıştırma usulleri mekanizması kurulduğunu kaydetti. Stoltenberg, Türkiye’nin satın aldığı Rus S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak da kaygılarının bulunduğunu belirtti.