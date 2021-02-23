Türkiye'de 2027'ye kadar 15,000'in üzerinde yeni market daha açılacak

23 Şubat 2021 Salı, 11:16

2027 yılına kadar 13,000'in üzerinde yeni mağaza açılması beklenenen indirim marketlerin gıda perakendesindeki payının ise %81'e ulaşması öngörülüyor.

Şu anda 249 market zincirinin faaliyet gösterdiği organize gıda perakendesi sektöründe kapanma ve satın almalar nedeniyle 10 yıl içinde en az 60 market zincirinin ise sektörden çıkış yapacağı tahmin ediliyor.

Sektörel iletişim şirketi Ortakalan tarafından gıda perakendesi sektörüne yönelik hazırlanan "Sektörel Değişim Raporu ile Ulusal ve Discount Zincirler Raporu" na göre, son 10 yılda şube sayısı en az 5 ve üzerinde olan market zincirlerinin toplam mağaza sayısı %274 artışla 38,387'e yükseldi.

Bu sayı 2010 sonunda 10,254 adetti. Buna göre son 10 yılda organize zincir marketlerin şube sayısında 28,133 artış yaşandı.

Söz konusu dönemde, indirim market zincirlerinin toplam market sayısı %395, yerel zincirlerin toplam market sayısı %90, mağazaları en az üç ve daha fazla coğrafi bölgeye yayılmış olan ulusal hiper ve süper market zincirlerinin toplam market sayısı ise %102 artış gösterdi.

İndirim marketlerin sektördeki payı %60’tan %79’a çıkarken; indirim marketlerin atağı karşısında yerel zincirlerin payı ise %22’den %11’e geriledi. Ulusal zincirlerin son 10 yıl içinde toplam market sayısındaki payı da %18’den %10’a düştü.

İNDİRİM MARKETLERİN PAZAR PAYI 2027'DE %81'E ULAŞACAK

Rapora göre, önümüzdeki dönemde gıda perakendesinin fiziksel ortamda indirim ve süper market konseptlerinde gelişmesi beklenirken; 2027 sonunda indirim marketlerin payının mevcut %79’den %81’e çıkması öngörülüyor.

Rapora göre, şu anda 30,244 mağaza ile faaliyet gösteren indirim marketlerin 2027'ye kadar 13,610 yeni mağaza daha açarak %45 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Ancak, indirim marketlerin fiziksel mağazacılıkta büyüme hızında 2023 sonrasında yavaşlama ve bu segmentte e-ticaret alanındaki rekabetin kızışması bekleniyor.

KAPANMA VE SATIN ALMALARLA 60 ZİNCİR SEKTÖRDEN AYRILACAK

Orta vade olarak ele aldıkları önümüzdeki 7 yıllık süreçte market zincirlerinde 15,000'in üzerinde yeni açılış ve %40 büyüme öngördüklerini belirten Ortakalan Genel Yayın Yönetmeni Emre Durdu, raporların ortaya koyduğu öngörülere göre önümüzdeki 10 yıl boyunca perakende sektöründe satın alma veya kapatma gibi etkenlerle en az 60 market zincirinin ise sektörden ayrılmış olacağını kaydetti.

Durdu, buna karşılık 25 yerel perakendecinin şube sayısını artırarak zincir market tanımına dahil olmasını beklediklerini ve 2027 yılı sonunda marketlerde %81 discount, %10 ulusal, %9 lokal zincir şeklinde pazar dağılımı öngördüklerini belirtti.

Durdu, 2010'dan bu yana 103 yerel, 8 ulusal ve 7 discount olmak üzere 118 market zincirinin satılarak veya şubelerini kapatarak sektörden ayrıldığını söyledi.

Rapora göre, çıkan markalara karşın organize perakendeciler bakkal veya küçük market gibi geleneksel kanallardan pay almayı sürdürürken; şube sayısını 5 ve üzerine çıkaran markalarla birlikte toplam zincir market sayısı 249’a ulaştı.

YEREL MARKET ZİNCİRLERİNİN 2020 CİROSU 40 MİLYAR TL

Ortakalan tarafından düzenlenen Ortakakıl Konferansı'nda konuşan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, perakende sektörünün yaklaşık 1.5 trilyon TL büyüklüğe ulaştığını; bunun 450 milyar TL’sinin organize perakende sektörü tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Özpamukçu'nun verdiği bilgiye göre, organize perakende sektöründe 900,000 kişi istihdam ediliyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün ise yerli ve yerel market zincirleri bazında ise toplam çalışan sayısının 100,000'e; yıllık cirolarının da 2020 sonu itibarıyla 40 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

Kaynak: Reuters