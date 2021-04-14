Türkiye'de ilk: ‘İslam İktisadi ve Finans Bölümü’ açıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesinde İslam İktisadi ve Finans Bölümü açıldı.

AA
14 Nisan 2021 Çarşamba, 13:52
Türkiye'de ilk: ‘İslam İktisadi ve Finans Bölümü’ açıldı
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SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, yeni bölüm, kamu üniversiteleri arasında bu alanda açılan "ilk" lisans bölümü olma özelliği taşıyor.

İŞ GÜCÜ TALEBİNİ KARŞILIK

Bölüm mezunlarının katılım bankalarında, katılım sigortacılığı şirketlerinde ve tasarrufa dayalı faizsiz finans hizmeti veren şirketlerdeki iş gücü talebini karşılaması hedefleniyor.

FAALİYETLER DÜZENLİYORDU

SAÜ bünyesinde bulunan İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM), bir süredir ulusal ve uluslararası çalıştaylar, kongreler, konferanslar ve bazı ‘akademik’ faaliyetler düzenliyordu.


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