Dilipak'ın gerici yaklaşımı büyük tepki çekti
Gerici Abdurrahman Dilipak'ın paylaştığı dilekçe örneğinde çocukların koronavirüs tedbirlerinden tamamen mahrum bırakılması istendi. Dilekçe örneğinde yer alan, "Aşı, sosyal mesafe, maske takma gibi zorunlulukların uygulanmasını istemiyorum" gibi talepler tepki çekti.
Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın paylaştığı dilekçe formunda velilerin okullarda, çocuklarına uygulanacak aşı, maske takma zorunluğu ve sosyal mesafe zorunluluğu gibi uygulamalardan mahrum bırakılması istendi.
Dilipak'ın velilerin imzalayıp okullara vermesi için paylaştığı dilekçe örneğinde, "Okulda veya sınıfta herhangi bir sebeple ve herhangi bir surette çocuğuma aşı, sosyal mesafe, maske takma gibi zorunlulukların uygulanmasını istemiyorum ve buna rızam yoktur" ifadeleri yer aldı.
Söz konusu uygulamaları çocuklara uygulayan okul hakkında cezai ve hukuki yaptırımların uygulanacağı savunulan formda şu ifadeler yer aldı:
Okulda veya sınıfta herhangi bir sebeple ve herhangi bir surette çocuğuma aşı, sosyal mesafe, maske takma gibi zorunlulukların uygulanmasını istemiyoprum ve buna rızam yoktur.
Rızam olmadığı halde böyle bir uygulamaya geçilmesi halinde ise gerek cezai, gerek hukuki yollara başvuracağımı bildirmek isterim."
Video Haberler
- Erdoğan canlı yayında olduğunu unuttu
- Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi
- Dehşete düşüren görüntüler! Cep telefonuyla görüntülendi
- Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
- Kılıçdaroğlu: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum
- Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi
- Büyükler kurban kesti, çocuklar izledi
- İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Kaçan kurbanlığa böyle seslendi: Gel kurban olduğum
- Camide uyuyan adamın parasının çalınması kamerada