Türkiye'de koronavirüs aşısı için takip sistemi böyle işleyecek

23 Kasım 2020 Pazartesi, 12:55

Yeni kurulacak sistemle birlikte mevcut bazı uygulamaları da gözden geçirme kararı alan Sağlık Bakanlığı, 11 bin 700 noktada Aşı Takip Sistemi kuracak. 606 özel sağlık kuruluşu da ATS’ye dahil edilerek kurulacak sistemin bir parçası haline getirilecek. Sistem sayesinde tüm aşılar nerede olursa olsun her an ısı kontrolüne ve GPS sayesinde bulundukları konumlarına varana kadar kontrol altında tutulacaklar. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı da ATS’nin yönetiminde yetkili olacak.

ATS sayesinde; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü merkez depoları, il ve ilçe sağlık müdürlüklerine ait aşı ve antiserum dağıtım merkezi depoları, kamu hastaneleri, halk sağlığı laboratuvarları, üniversite hastaneleri, özel ve vakıf üniversite hastaneleri, özel hastane ve muayenehaneler, aile sağlığı merkezleri, göçmen sağlığı merkezleri, seyahat sağlığı merkezleri vb. kamunun ücretsiz aşı ve antiserum tedariki yaptığı ve biyolojik soğuk zincir ürünleri depoladığı tüm birimlerin aşı depoları ve aşı dolapları, aşı sevkiyat araçları an be an kontrol edilecek.

TÜRKİYE’DE AŞIYA ÖZEL 500 ÖZEL DOLAP

Bakanlığın merkez depolarının dışında Türkiye genelinde belirlenecek 500 noktaya özel donanımlı paslanmaz çelik korumalı dolaplar Haziran 2021’den itibaren yerleştirilerek, aşıların sevkiyat sırasında geçici olarak buralarda tutulması sağlanacak.

ISI DEĞİŞİRSE 5 KİŞİYE ALARM SMS’İ GİDECEK

Hazırlanacak özel yazılım sayesinde her aşamada aşıların bulunduğu özel dolabın ısısı her 2 dakikada bir ölçülerek, ATS Merkezine SMS ile gönderilecek. Isı değerinin 3 ile 5 santigrat derece arasında olması sağlanacak, ısının 5 derecenin üzerine çıkması halinde sistem aynı anda o noktadan sorumlu olan 5 kişiye SMS ve e-posta göndererek uyaracak. ATS Merkezindeki yöneticiler uzaktan da her bir aşının bulunduğu ortama erişerek ısı kontrolünü yapabilecek.

7/24 ÇALIŞACAK ÖZEL AŞI ÇAĞRI MERKEZİ KURULACAK

Tüm ATS süreci için yaşanabilecek gelişmelere anında müdahale edilebilmesi için 7/24 çalışacak 15 kişilik bir çağrı merkezi de oluşturulacak.

AŞILAR İÇİN OTOMATİK MİAT KONTROLÜ

Kurulacak ATS sayesinde son kullanım tarihleri yaklaşan aşılar için yöneticilere uyarı da gidecek. Uyarı sayesinde son kullanım tarihi yaklaşan aşıların bulundukları depolar da liste halinde Sağlık Bakanlığı yöneticilerine iletilecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİNDE ALARM VERECEK

ATS için kullanılacak sıcaklık takip cihazları elektrik kesilse dahi 8 saat boyunca sıcaklık değerlerini Bakanlığa göndermeye devam edecek. Ayrıca elektrik kesintisi bir dakika içerisinde düzelmezse sesli alarm çalmaya başlayacak.

İHALE, KAPATILAN REFİK SAYDAM YERLEŞKESİNDE YAPILACAK

Aşı Takip Sistemi ihalesinin; 1928 yılında kurulan ve 3 yıl içinde ilk milli aşı olan BCG’yi üreten Türkiye Cumhuriyeti’nin milli aşı merkezi Refik Saydam Hıfzıssıhha binasının bulunduğu yerleşkede yapılacak olması dikkat çekti. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 2011 yılında kapatıldı. Kapatılan Hıfızzıssıha’nın eski binalarında bugün Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü faaliyet gösteriyor. ATS sistemi için özel yazılım donanım ve özel dolapların ısı takip cihazlarının alımı için söz konusu ihale, 21 Aralık’ta Refik Saydam yerleşkesinde yapılacak.