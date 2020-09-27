Türkiye'nin karınca çeşitliği araştırılıyor: 'Tür sayısı 370'in üzerine çıktı'

27 Eylül 2020 Pazar, 11:12

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Kadri Kıran ile Doç. Dr. Celal Karaman, 25 yıldır yaptıkları araştırmalar ve çalışmalar sonucu 10 yeni tür karınca tespit etti.

Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz başta olmak üzere birçok yerde yaptıkları arazi çalışmaları ile Türkiye'de yaşayan karıncaların tamamını tespit etmeyi amaçlayan Kıran ve Karaman, TÜBİTAK ve üniversite destekleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Araştırmacı ekip, karınca kolonilerindeki bireylerin toprak yüzeyinden aldıkları materyalleri, metrelerce altına taşıdıkları toprağın yapısının korunmasına ve veriminin artmasına hizmet ettikleri süreci izledi.

Prof. Dr. Kıran, daha önce ulusal ve uluslararası birçok karınca araştırmalarına katıldığını ve yönettiğini ifade etti.

Türkiye'deki bütün karınca türlerinin tam bir listesini oluşturup bilim camiasına sunmayı amaçladıklarını dile getiren Kıran, "Çok farklı yaşamlara sahip karınca türlerini tespit etme şansına sahip olduk. Bunlardan en sonuncusu, bilim camiasında en ekstrem parazit olarak bilinen Teleutomyrmex cinsine ait bir türü başka bir karınca yuvası içinde tespit etmemizdi" diye konuştu.

Kıran, tespit edilen karınca cinsinin İspanya, Alpler ve Türkmenistan'da kayıtlarının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2018 yılında dünya için yeni olan ve bu cinsi Doğu Karadeniz Bölgesi'nde tespit ettik. Girdiği koloni kraliçesinin neredeyse üçte biri boyutunda olup konak kraliçenin üzerine yapışarak onunla birlikte dolaşıyor, onun yumurtalarını bıraktığı yere kendi yumurtalarını bırakıyor. Kendi işçileri olmadığı için konuk olduğu yuvanın işçileri bu yumurtalara da kendi yavruları gibi bakıyor ve bu türün burada yaşamasını sağlıyor. Çalışmalarımızda daha önce hiç tespit edilmemiş onlarca yeni karınca türü tespit ettik. Bunu bilim camiasına yeni isimleriyle duyurduk."

"TESPİT EDİLEN TÜR SAYISI 370'İN ÜZERİNE ÇIKTI"

Doç. Dr. Karaman ise 2001 yılında akademik hayatının başlamasıyla karınca türlerini araştırmaya başladığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır karıncalar üzerine çalışarak dünya karınca faunası için 10 yeni tür tespit ettiklerini anlatan Karaman, bunlardan 3'ünün parazit olarak başka karınca yuvalarında yaşadığını ifade etti.

Karaman, Türkiye'nin bulunduğu konum, sahip olduğu farklı topografik yapı ve iklim nedeniyle biyoçeşitlilik açısından çok zengin olduğuna dikkati çekti.

Karaman, "2012 yılında yapılan Türkiye karınca kontrol listesinde 306 olan karınca tür sayısını 370'lerin üzerine çıkardık. Buna yabancı çalışmacılar da katkı sunmakta. Ülkemizde özellikle buzul dönemlerinde hayvanlara sığınak olan dağlık bölgeler çalışıldığında ülkemizde karınca tür sayısının çok daha artacağını düşünüyoruz" dedi.