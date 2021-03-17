Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

17 Mart 2021 Çarşamba, 21:19

Sağlık Bakanlığı'nın 17 Mart gününe ilişkin paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 167 bin 526 yeni testten 18 bin 912'si pozitif çıktı. Hasta sayısı 869, iyileşen sayısı 17 bin 161 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 73 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 29 bin 696'ya yükseldi.

Salgın boyunca yapılan toplam test sayısı 35 milyon 603 bin 28, toplam vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554, iyileşen toplam hasta sayısı ise 2 milyon 752 bin 23'e ulaştı. Dün açıklanan günlük vaka sayısı 16 bin 749 iken, bugün sayı 2 bin 163 artarak 18 bin 912'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı ise 1484 olarak tespit edildi.

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