Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Mercan, ABD'ye gitti

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, görevine başlamak üzere başkente ulaştı.

AA
15 Mart 2021 Pazartesi, 06:41
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Mercan, ABD'ye gitti
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Büyükelçi Mercan, Dulles Uluslararası Havalimanı'na gelişinde büyükelçilik çalışanları, Türk-Amerikan toplumunun temsilcileri ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Daha önce Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Mercan, son büyükelçiler kararnamesi ile Washington'a atanmıştı.


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