Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Mercan, ABD'ye gitti
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, görevine başlamak üzere başkente ulaştı.
Büyükelçi Mercan, Dulles Uluslararası Havalimanı'na gelişinde büyükelçilik çalışanları, Türk-Amerikan toplumunun temsilcileri ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.
Daha önce Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Mercan, son büyükelçiler kararnamesi ile Washington'a atanmıştı.
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