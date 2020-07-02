'Tweeti atan küfrü eden AKP'li ise takipsizlik kararı verilir'

02 Temmuz 2020 Perşembe, 14:15

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AKP'li İBB Meclis Üyesi Hamdullah Arvas'ın Muğla'da bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar ile ilgili attığı "Hikâye aynı özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi" tweeti nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını ancak İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın takipsizlik kararı verdiğini açıkladı. Öztunç, "Esra Albayrak ile ilgili resen soruşturma açıldı ve tutuklandılar. Aynı şeyi ben Zeynep Şenpınar için de bekliyordum. Tweeti atan AKP'li ise küfrü eden AKP'li ise takipsizlik kararı verilir. Bu çifte standarttır, samimiyetsizlik, bu feryattır. Ben feryat ediyorum" sözleri ile tepki gösterdi.

Esra Albayrak'a yapılan saldırıyı kınadıklarına vurgu yapan Öztunç, İstanbul Cumhuriyet Savcısı İlyas Demircan'ın Hamdullah Arvas hakkında neye dayanarak takipsizlik kararı verdiğini sordu.

"HAKARET EDEN AKP'Lİ DİYE AKLIYORSUNUZ"

Öztunç, Zeynep Şenpınar ile ilgili yapılan hakarete takipsizlik veren savcı İlyad Demircan'ı milletin vicdanına bıraktığını söyleyerek konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Albayrak çiftinin yeni bir çocukları dünyaya geldi. Sayın Albayrak çiftine özellikle Esra Hanım’a yönelik birtakım hakaretler yapıldı. Bunları şiddetle kınıyoruz. Berat Albayrak ile çatışırız, Meclis kürsüsünde yüzüne her şeyi söyleriz, eleştiririz, Berat Albayrak’ın ekonominin e’sinden anlamadığını söyleriz, tek özelliğinin damat olmak olduğunu belirtiriz, ekonomik paketlerinin başarısız olduğunu söyleriz ama işin içine aile girdiyse orada durmak gerekir. Bunu yapanlardan hesap sorulması gerektiğini söyleriz. Aynı şekilde Başak Demirtaş’a, Canan Kaftancıoğlu’na ve çeşitli kadın gazetecilere yönelik aynı hakaretlerin de aynı cezaya çarpıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Adalet herkese lazım çifte standart olmamalı.

'8 GÜN İÇİNDE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ'

Zeynep Şenpınar, 23-24 yaşlarındaydı. Muğla’da katledildi, kadın cinayetine kurban gitti, öldürüldü. Öldürüldükten sonra İstanbul’da AKP'li bir belediye meclis üyesi Hamdullah Arvas ahlaksızca tweet atmıştı. Zeynep kızımızı suçlayıcı tweet atmıştı. O zaman biz suç duyurusunda bulunduk. Bu tip suç duyurularında 5 yıl beklendiği olmuştur ama ilginçtir İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yememiş içmemiş 8 gün sonra takipsizlik kararı verdi. Bir genç kız öldürülüyor, o genç kızla ilgili ahlaksızca tweetler atılıyor, atan AKP’li belediye meclis üyesi, şikayetçi olunuyor, takipsizlik kararı veriliyor. Sayın Esra Albayrak ile ilgili dün resen soruşturma açıldı ve gözaltına alındılar, tutuklandılar. Doğrusu oydu, kimse kimseye böyle hakaret edemez çünkü. Ama aynı şeyi ben Zeynep Şenpınar için de bekliyordum. Tweeti atan AKP'li ise küfrü eden AKP'li ise takipsizlik kararı verilir. Bu çifte standarttır, samimiyetsizlik, bu feryattır. Ben feryat ediyorum. Sayın Albayrak’a yönelik o sözleri nefretle kınıyorum. Selvi Hanım da aramış kendisini görüşmüştür. Size yapılınca gerekli cezayı veriyorsunuz ama bir başka kızımıza yapıldığı zaman hakaret eden AKP'li diye aklıyorsunuz. İstanbul Cumhuriyet Savcısı İlyas Demircan neye dayanarak takipsizlik vermiştir? Zeynep Şenpınar kızımızla ilgili yapılan o hakarete takipsizlik veren savcıyı kınıyorum, milletin vicdanına bırakıyorum."

NE OLMUŞTU?

AKP’li meclis üyesi, Selim Ahmet Kemaloğlu isimli şahıs tarafından darp edildikten sonra bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetini, “Hikaye aynı; özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi” sözleriyle meşrulaştırmıştı.

Zeynep Şenpınar'ın öldürülme sebebinin kişisel yaşantısı olduğunu iddia eden Arvas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dikkat edin son yıllarda soysal medyada özellikle Zeynep Şenpınar benzeri kadın ölümleri gündeme getiriliyor. Hikaye ayn; özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi. Sizce bu tesadüf mü, yoksa maksatlı yapılan bir algı yönetimi mi? Edep yahu” demişti.