Twitter, direkt mesajlar için sesli mesaj atma özelliğini getiriyor
Sosyal ağ Twitter, Direkt Mesajlarda (DM) sohbet etmeyi daha kolay hale getirmek için DM’lere sesli mesaj özelliğini getirdi.
Twitter, direkt mesajlarda (DM) sohbet etmeyi daha kolay hale getirmek için DM’lere sesli mesaj özelliğini getirdi. Sosyal ağın bu yeni özelliği Türkiye ve Nijerya’da uygulanmaya başlandı.
Twitter tarafından yapılan açıklamada, bu denemenin 12 Mayıs’tan itibaren Türkiye ve Nijerya’da uygulanmaya başlandığı belirtildi.
TWITTER'DA SESLİ MESAJ NASIL ATILIYOR?
- Hands free yani eller serbest bir deneyim için, bir DM görüşmesinde, kayda başlamak için yeni ses kaydı simgesine bir kez dokunmanızyeter,
- Tamamlandığında durdur simgesine dokunarak kaydı göndermeden veya silmeden önce kaydı dinleme seçeneğine sahipsiniz,
- Alternatif olarak, ses kaydı simgesini basılı tutarak ve konuşmayı bitirdikten hemen sonra göndermek için yukarı kaydırarak da mesajınızı gönderebilirsiniz,
- Her kayıt için 140 saniyelik sınır var.
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