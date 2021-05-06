Twitter, saldırgan mesaj atacak kullanıcıları uyaracak
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, rahatsız edici içerikler için önemli bir adım atıyor. Buna göre, saldırganlığın önüne geçmek için kullanıcılar önceden uyarılacak.
Twitter kullanıcıların potansiyel olarak zararlı veya saldırgan yanıtları incelemelerini ve düzeltmelerini isteyecek. Platform, kullanıcılarına başka bir kullanıcıya yanıt vermeden önce yanıtlarını düzenlemek isteyip istemediklerini soracak.
Twitter, yeni özelliğiyle insanların yüzde 34’ünün ilk yanıtlarını revize ettiklerini veya yanıtlarını göndermekten vazgeçtiklerini söyledi. Twitter, tweet atmadan önce kullanıcılarına soru sorarak ortalama olarak yüzde 11 daha az saldırgan yanıt oluştuğunu da belirtti.
925 BİN HESAP KAPATILDI
Teknoloji platformları, son yıllarda platformlarında saldırgan içeriği ve tacizi nasıl denetleyecekleri konusunda çaba harcadı.
Twitter’ın son istatistiklerine göre; geçen yılın Ocak-Haziran ayları arasında platform, 1.9 milyon hesap tarafından yayınlanan potansiyel olarak rahatsız edici içeriği kaldırdı ve Twitter kurallarını ihlal ettiği için 925.700 hesabı askıya aldı.
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