Twitter, reklam yasağı sonrası nasıl etkilenecek?

19 Ocak 2021 Salı, 15:15

Yayımlanan karardan, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, Periscope ve Pinterest gibi sosyal medya ağları etkilendi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar" dedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu' kararında, Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal medya ağlarının Türkiye'den reklam alması durduruldu. Yayımlanan kararla, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulanan Twitter, Periscope ve Pinterest gibi sosyal medya ağların, Türkiye'den reklam alması yasaklandı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, yaptığı açıklamada; BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumlarının reklam yasağını denetleyeceğini ve reklam veren şirketlere de ceza kesileceğini aktardı.

Peki, Twitter, Periscope ve Pinterest’e getirilen reklam yasakları sonrasında ne olacak? Siber Haklar Uzmanı Yaman Akdeniz uygulamaların söz konusu yasaktan nasıl etkileneceğini Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

"BANT DARALTMA CEZASI VERİLEBİLİR"

Twitter'ın sessizliği devam ederken, Facebook'un ticari kaygıları ile yasal temsilci atamaya karar verdiğini belirten Akdeniz, "Twitter'a ve Pinterest'e beklendiği gibi reklam yasağı cezası verildi. Bu sessizlik devam ederse nisan ayından itibaren bant daraltma cezası da verilecek gibi gözüküyor" dedi.

Akdeniz, bant daraltma cezasının ne şekilde uygulanacağı ve kullanıcıların yasaktan nasıl etkileneceğini ancak yasağın uygulamaya sokulması ile görülebileceğini söyledi. Bazı kullanıcıların VPN gibi alternatif yollardan bu platformlara ulaşacağını fakat toplumun büyük bir kısmının VPN kullanmadığını kaydeden Akdeniz, çok bilinen VPN servislerinin de büyük bir kısmının Türkiye'den erişime engellendiğini de unutmaması gerektiğini altını çizdi.

"KABUL EDENLER İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHALALLERİNİN BİR PARÇASI OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA"

Facebook örneği üzerinden konuşan Akdeniz, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz gibi sosyal medya platformlarının ne zaman ne yapacakları belli olmuyor ve ticari kaygıları her zaman ön plana çıkabiliyor. Fakat bugüne kadar, şeffaflık raporlarından da görüleceği üzere Twitter'a en çok talep Türkiye'den gidiyor. Bu taleplerin çok büyük bir kısmı Twitter tarafından yerine getirilmiyor. Dolayısıyla, Twitter'ın Türkiye'ye gelmesi demek bu yaklaşımını değiştirmek anlamına da geleceği için, kolay kolay Türkiye'de temsilci bulunduracaklarını düşünmüyorum. Sistemi kabul eden platformlar ise Türkiye'deki ifade özgürlüğü ihlallerinin bir parçası olma tehlikesi ile karşı karşıyalar."