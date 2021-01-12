Twitter Şeffaflık Raporu'nda Türkiye: Yasal temsilci gelirse yazdıklarınızı unutun

12 Ocak 2021 Salı, 15:55

Twitter’ın yılda iki kez yayımladığı ve çeşitli ülkelerden gelen yasal talepler ve bu taleplere dair yapılan eylemlerin istatistiklerini içeren Twitter Şeffaflık Raporu yayımlandı.

2020 yılının ilk 6 ayını kapsayan Şeffaflık Raporu'nda Türkiye'nin durumunu siber haklar hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz açıkladı.

Rapora ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda bulunan Akdeniz, mahkeme kararları, kapatılması istenen hesaplar ve kaldırılması istenen tweetler kategorilerinde Türkiye'nin "dünya lideri" olmaya devam ettiğini belirtti.

Yaman Akdeniz'in aktardığına göre, dünya genelinde (2012-2020 ilk 6 ay) Twitter’dan en çok hesabın kapatılmasını talep eden ülke kategorisinde Türkiye (99.840 hesap) ve Endonezya (74.660) ilk iki sırayı paylaştı.

Türkiye dünya genelinde Twitter’dan kaldırılan tweetlerin sıralamasında da 12.165 tweetle ilk sırada yer aldı. Bu sıralamada Rusya 7.334 tweetle ikinciliği, 2.759 tweetle Hindistan üçüncülüğü paylaştı.

Yaman Akdeniz paylaşımlarında önemli bir uyarıya da yer verdi. Akdeniz, "Twitter Türkiye'de yasal temsilci bulundurmaya karar verirse, bu istatistikler ters yüz olacak. Şu anda Twitter'ın içerik çıkartma yüzdesi 2020 ilk 6 ayı için %0.33, bir önceki dönem %0.31 idi. Zaten Türkiye de bundan dolayı 'gelsin' istiyor" dedi.