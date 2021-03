Twitter, uzun zamandır beklenen yeni bir özelliği test ediyor

Twitter uzun zamandır çoğu kullanıcının istediği bir özelliği test ediyor.

Kullanıcılar, Twitter'da paylaşılan hatalı tweet'lerini silmek zorundalar, çünkü Twitter, Facebook ya da Instagram'da olduğu gibi metni düzenleme imkanı sunmuyor.

Ancak test edilen yeni bir özellik ile Twitter'da da tweet düzenleme seçeneği olabilecek. Fakat bu tam olarak bir tür düzeltme özelliği değil.

Webtekno'nun aktardığına göre, bu yeni özellik Instagram'da olduğu gibi dilediğiniz zaman düzenleme imkanı tanımıyor.

Henüz test aşamasında olan bu özellik ile tweet paylaşımı yaptıktan sonra birkaç saniye boyunca ekranda tweet'i geri alınmasına olanak sağlayan bir buton görünüyor. Tıklamanması durumunda ise tweet düzenlenmeye hazır bir şekilde bekliyor ve düzenledikten sonra tekrar yayınlanabiliyor. Böylece hatalı tweet o haliyle hiç paylaşılmamış oluyor.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0