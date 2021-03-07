Twitter, uzun zamandır beklenen yeni bir özelliği test ediyor
Twitter, kullanıcılarının attıkları tweet'leri kısa süre içerisinde geri alarak hatalı olması durumunda düzenleme yapabilmelerine olanak sağlayacak yeni bir özellik test ediyor.
Twitter uzun zamandır çoğu kullanıcının istediği bir özelliği test ediyor.
Kullanıcılar, Twitter'da paylaşılan hatalı tweet'lerini silmek zorundalar, çünkü Twitter, Facebook ya da Instagram'da olduğu gibi metni düzenleme imkanı sunmuyor.
Ancak test edilen yeni bir özellik ile Twitter'da da tweet düzenleme seçeneği olabilecek. Fakat bu tam olarak bir tür düzeltme özelliği değil.
Webtekno'nun aktardığına göre, bu yeni özellik Instagram'da olduğu gibi dilediğiniz zaman düzenleme imkanı tanımıyor.
Henüz test aşamasında olan bu özellik ile tweet paylaşımı yaptıktan sonra birkaç saniye boyunca ekranda tweet'i geri alınmasına olanak sağlayan bir buton görünüyor. Tıklamanması durumunda ise tweet düzenlenmeye hazır bir şekilde bekliyor ve düzenledikten sonra tekrar yayınlanabiliyor. Böylece hatalı tweet o haliyle hiç paylaşılmamış oluyor.
Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Yakalandığı hastalığı açıkladı
- Bakan Koca illere göre vaka sayılarını açıkladı
- Metropoll'ün anketinde çarpıcı İYİ Parti - CHP detayı
- Okul yöneticisi ve öğretmene 'türban' soruşturması
- 'Otoyol' yurttaşa icra yağdırıyor!
- İngiltere'de 'uçan gemi'... Bilimsel olarak açıklandı
- Zimmetine para geçiren eski kayyım görevden alındı
- Köpeğin kulaklarını kesen kişiye para cezası
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması