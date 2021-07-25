U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkanlardan gümüş madalya ile dönüyor
Türkiye Erkek Milli Takımı, U20 Erkekler Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu.
Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Erkekler Balkan Şampiyonası, bugün oynanan Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla sona erdi.
U18 Erkek Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası’ndaki beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya’yı 25-19, 25-17 ve 25-12’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından U20 Erkekler Balkan Şampiyonası’nda U18 Erkek Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, büyük bir başarıya imza atarak organizasyonu Balkan ikincisi olarak gümüş madalyayla tamamladı.
Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından yapılan törende, Alper Ayar turnuvanın rüya takımına seçildi ve “En İyi Smaçör” ödülünün sahibi oldu.
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