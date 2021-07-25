U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkanlardan gümüş madalya ile dönüyor

Türkiye Erkek Milli Takımı, U20 Erkekler Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu.

DHA
25 Temmuz 2021 Pazar, 11:23
U18 Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkanlardan gümüş madalya ile dönüyor
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Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Erkekler Balkan Şampiyonası, bugün oynanan Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla sona erdi.

U18 Erkek Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası’ndaki beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya’yı 25-19, 25-17 ve 25-12’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından U20 Erkekler Balkan Şampiyonası’nda U18 Erkek Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, büyük bir başarıya imza atarak organizasyonu Balkan ikincisi olarak gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından yapılan törende, Alper Ayar turnuvanın rüya takımına seçildi ve “En İyi Smaçör” ödülünün sahibi oldu. 



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