Üç Büyüklere 'KÖTÜ' haber

19 Mayıs 2020 Salı, 10:16

Türkiye'nin en büyük üç spor kulübü olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın koronavirüsten (Covid-19) sonra hisse gelirleri iyi haberlerle yukarıya çıkarken kötü, negatif haberlerle de aşağıya iniyor.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve Dr. Caner Özdurak yaptıkları araştırmada, üç büyük futbol kulübü hisse getirilerinin sportif başarı ile istatistiki bir ilişkisi olmadığına işaret ederek, daha çok transfer yada teknik direktör istifası, yıldız oyuncuların takımdan ayrılması veya yıldız bir oyuncunun takıma transferi gibi haberlerle işkili olduğunu vurguladı.

Türkiye futbol liglerinin Covid-19 nedeniyle tatil edildiği 19 Mart sonrası döneme odaklanan Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve Dr. Caner Özdurak, yaptıkları analizle ilgili cumhuriyet.com.tr'ye şu açıklamada bulundular:

19 MART'TAN SONRA GETİRİ GRAFİĞİ AYNI

* 5 yıllık hisse getirilerine baktığımızda her üç takımında hisse getirilerinin farklı farklı dönemlerde oynaklık artışları sergiledikleri görülmekte iken 19 Mart sonrası neredeyse getiri grafikleri biribiriyle aynı olduğu göze çarpıyor.

HİSSELER İYİ HABERLE HAREKETLENİYOR

* Uzun döneme baktığımızda her üç takımın da hisse getirilerinin iyi haberlere daha çok tepki verdiği ve iyi haberlerin volatiliteyi daha çok arttırdığı görülüyor. Sadece Galatasaray hisselerinin tepki verme hızı Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan daha yavaş ama daha dik.

* Covid-19 sonrası liglerin ertelendiği dönem verisi ile aynı modelleri oluşturduğumuzda Fenerbahçe ve Beşiktaş hisse tepkilerinin tamamen değiştiğini ve kötü haberlerin volatiliteye daha fazla etkisi olduğunu görmekteyiz.

* Liglerin ertelenmesiyle; naklen yayın gelirleri, seyirci hasılatı, reklam gelirleri, galibiyet kazancı ve kulüplerin borsa gelirleri durdu. Benzer durum yabancı liglerde de maçların oynanmamasıyla borsada işlem gören kulüpler bütün dünyada büyük değer kaybına uğradı.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy

* Juventus'un hisseleri yüzde 50 değer kaybederken, Dortmund, M. United ve Lyon da borsada büyük kayıplar yaşadı. Borussia Dortmund da borsada yüzde 40’ın üzerinde değer kaybeden bir diğer kulüp oldu. Manchester United da korono yüzdünden yüzde 30’a yakın hisse düşüşü görüldü.

* Burada liglerin başlamasında sorumluluk yayıncı kuruluşa yüklenmeye çalışılsa da yayıncı kuruluşun bir dayatması yok. Burada değinilmesi gereken bir diğer husus da özellikle üç büyük takımının yayın gelirleri kadar önemli bir pay oluşturan maçgünü ve reklam gelirlerinin tüketici ve sponsorlara iade edilmesi gerekip gerekmeyeceğidir.

GERİ ÖDEME RİSKLERİ ETKİLEYECEK

* Futbol takımlarının ligler oynanırsa sadece elde edecekleri yayın gelirleri değil, geri ödeme riskleri olan önceden elde edilmiş gelirlerin spor hisseleri üzerinde oluşturacağı baskı da ayrıca değerlendirilmedir. Haber Etki Eğrileri’nin Covid-19 döneminde kötü (negatif) haberlere daha duyarlı hale gelmiş olması bu riski daha da arttırıyor.

* Sportif başarıyla uzun vadeli bir ilintisi olmayan spor hisse getirilerinin bu pasif dönemde hangi haber beklentisi ile arttığı ve bu durum ile federasyonun ligleri ısrarla devam ettirmesi arasında bir bağlantı var mı? Bu haberi birileri önceden mi aldı? Bu konunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından araştırılması gerekebilir.

* Yakın bir zamana kadar Çinli Zhu Xingliang'ın Galatasaray'ı almak istediği haberleri medyada yankı bulmuştu. Fenerbahçe'nin ise Malezyalılara satılacağı dedikoduları vardı. Beşiktaş'ın satışı hakkında zamanında 2. ve Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları da mevcut durumu destekler nitelikte.

GELİRLERİN YÜZDE 45'İ REKLAMLARDAN

* Deloitte Futbol Para Ligi 2020 raporuna göre ilk 5 sıradaki futbol takımları gelirlerinin yüzde 49’unu reklam gelirlerinden, yüzde 33’ünü yayın gelirlerinden ve yüzde 18’ini de maç günü gelirlerinden elde etmekte. Bu dağılım 16-20. sıradaki takımlar için yüzde 22 reklam gelirleri, yüzde 65’i yayın gelirleri ve yüzde 13’ü maç gelirleri olmak üzere farklılık gösteriyor.