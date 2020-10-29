Üç kardeş, 54 günde koronavirüsten hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde, Rukiye (55) ve Necmettin (67) Çakıroğlu ile Emine Bayraktutan (64) kardeşler, yaklaşık 54 gün içinde, koronavirüsten yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2020 Perşembe, 14:07
Üç kardeş, 54 günde koronavirüsten hayatını kaybetti
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Çayeli ilçesi Sarısu köyünde oturan Mustafa Çakıroğlu'nun 2 kızı ve oğlu koronavirüse yakalandı.

Tedaviye alınan Rukiye Çakıroğlu 4 Eylül’de, İstanbul’da, Emine Bayraktutan ise 17 Eylül’de, Düzce'de hayatını kaybetti. İki kardeşini toprağa veren Necmettin Çakıroğlu da aynı hastalığa yakalandı.

Covid-19 testi pozitif çıkan Çakıroğlu hastanede tedaviye alındı. Çakıroğlu da dün hayatını kaybetti. 3 kardeşin koronavirüsten ölümü ilçede üzüntüye yol açtı.  


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