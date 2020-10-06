Ücretteki ayrımcılık anestezi uzmanlarını da isyan ettirdi: Ameliyatta varlar, ek ödemede yoklar

06 Ekim 2020 Salı, 02:00

Salgının başından bu yana çok sayıda anestezi uzmanı da koronavirüse yakalandı. İçlerinde hastalığı ağır atlatanlar da bulunuyor. Sürekli yoğun bakımda görev yaptıklarını ve ameliyatlarda bulunduklarını belirten anestezi uzmanları, buna karşın “Covid-19 servisinde çalışmıyorsunuz” denilerek tavandan ek ödeme yapılmamasına tepki gösteriyor. Bu uzmanlar sadece Covid-19 servislerindeki nöbetlerine karşılık tavandan ek ödeme alıyor. Ağustos ayındaki ödemelerin de hâlâ yapılmadığı bildirildi.

TÜKENME NOKTASI

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sağlık personelinin 6 aylık pandemi sürecinde artan iş yükü, bitmek bilmeyen nöbetler nedeniyle tükenme noktasına geldiğini söyledi. Bu süreçte 800 sağlıkçının istifa ettiğini, çok sayıda sağlıkçının da emekliliğini istediğini dile getiren Bulut, salgında haklarını alamayan sağlıkçılar kervanına anestezi uzmanlarının da katıldığını vurguladı.

Bulut, “Ameliyatlara katılmak zorunda olan anestezi uzmanlarına ‘hasta ile direkt temas halinde değilsiniz’ bahanesiyle tavandan ek ödeme yapılmadı. Sadece koronavirüs yoğun bakımında çalışanlara tavandan ek ödeme yapılıyor. Anestezi uzmanları sadece ameliyat esnasında değil, ameliyatı etkileyen tüm süreç boyunca görev yapar.”

ASİSTAN HEKİMLER: SESİMİZİ DUYUN, TÜKENİYORUZ!

Türk Toraks Derneği Asistan Komitesi, “Sesimizi duyun, tükeniyoruz” başlığıyla yaptıkları açıklamada, Covid-19 salgını ile mücadelede strateji hataları yapıldığını, yıllık izinlerinin kullandırılmadığına, ek ödemelerin adaletsiz olduğuna, başka hastanelerde görevlendirildikleri için eğitimlerinin aksadığına dikkat çekti.

Yaşanan sorunlar nedeniyle hastaların da mağdur edildiğini vurgulayan asistanlar, gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Açıklamada, “Yapılması gereken, araştırma görevlilerinin insanca hekimlik yapma haklarını teslim etmektir” denildi.”