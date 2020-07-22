UEFA’dan Fenerbahçe’ye FFP cezası
UEFA, Fenerbahçe Kulübü'nün Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle, Avrupa kupalarından elde edeceği kazançtan 2 milyon Avro para cezası verildiğini bildirdi.
UEFA, Fenerbahçe Kulübü'nün Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle, Avrupa kupalarından elde edeceği kazançtan 2 milyon Avro para cezası verildiğini bildirdi.
UEFA yaptığı açıklamada, 2016'da imzaladığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasında kural ihlalinde bulunan Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını kapsayacak Avrupa kupalarından elde edeceği gelirlerden 2 milyon Avro kesinti yapılacağını açıkladı. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu'nun verdiği karara ilişkin, Fenerbahçe'nin borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle verilen para cezasının 1 milyon Avro'ya indirme ihtimailinin olmadığı belirtildi.
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