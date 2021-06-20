Ujpest FC forması giyen Vincent Onovo, Göztepe'den teklif aldığını açıkladı

20 Haziran 2021 Pazar, 18:07

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin transfer listesinde yer alan Vincent Onovo, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nijerya basınına konuşan Onovo, "Göztepe benimle ilgileniyor ama geleceğimle ilgili kararı henüz vermedim. Göztepe, kulübümle görüştü. Kulübüm ayrıca Avrupa Konferans Ligi nedeniyle önümüzdeki aya kadar beklemelerini ve transfer penceresinin ağustos ayına kadar açık olduğunu söyledi.

Göztepe'nin kaç yıllık sözleşme teklif ettiğini sormadım, nereye gideceğime henüz karar vermedim. İlgilenen başka kulüpler de var" dedi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübü Újpest FC ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor. Onovo, 2020-21 sezonunda forma giydiği 35 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.