Ujpest FC forması giyen Vincent Onovo, Göztepe'den teklif aldığını açıkladı
Macaristan Ligi ekiplerinden Ujpest FC forması giyen Vincent Onovo, Göztepe'den transfer teklifi aldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin transfer listesinde yer alan Vincent Onovo, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Nijerya basınına konuşan Onovo, "Göztepe benimle ilgileniyor ama geleceğimle ilgili kararı henüz vermedim. Göztepe, kulübümle görüştü. Kulübüm ayrıca Avrupa Konferans Ligi nedeniyle önümüzdeki aya kadar beklemelerini ve transfer penceresinin ağustos ayına kadar açık olduğunu söyledi.
Göztepe'nin kaç yıllık sözleşme teklif ettiğini sormadım, nereye gideceğime henüz karar vermedim. İlgilenen başka kulüpler de var" dedi.
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübü Újpest FC ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor. Onovo, 2020-21 sezonunda forma giydiği 35 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı
- İşte Ateş ile Korkmaz görüşmesinin ses kaydı
- BioNTech ve Sinovac aşıları karşılaştırıldı
- Peker'den, Soylu'ya yeni gönderme
- Genç oyuncu yaşamını yitirdi
- Salih Günçal, yatağa bağımlı olmaktan kurtuldu
- Veyis Ateş'ten ses kaydı açıklaması
- Suriyeli iki grup arasında silahlı çatışma
- Viyana Büyükelçisi'nden Baran Korkmaz açıklaması
- Binaya saldıran AKP’li yöneticinin yeğeni çıktı