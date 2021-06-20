Burak Elmas: "Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2021 Pazar, 17:56
Burak Elmas:
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Galatasaray'ın 38'inci başkanı seçilen Burak Elmas sosyal medya hesabından Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın sabah Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray resmi hesabı da Burak Elmas'ın tweetini paylaşarak, "Efsanemiz Fatih Terim, yarın Florya'da" dedi. 



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