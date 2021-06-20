Burak Elmas: "Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın 38'inci başkanı seçilen Burak Elmas sosyal medya hesabından Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın sabah Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.
Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak.— Burak Elmas (@burakelmas_tr) June 20, 20212
Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı @fatihterim'dir.
Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız
Galatasaray resmi hesabı da Burak Elmas'ın tweetini paylaşarak, "Efsanemiz Fatih Terim, yarın Florya'da" dedi.
Efsanemiz @fatihterim yarın Florya’da! https://t.co/9TydUEiLlc— Galatasaray SK ???? (@GalatasaraySK) June 20, 2021
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