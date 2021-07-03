Ukrayna'da "topuklu ayakkabı" tartışması

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:44

Ukrayna Savunma Bakanlığının, kadın askerlerin topuklu ayakkabı ile katıldığı geçit töreninden fotoğraflar paylaşması ülkede tartışmalara neden oldu. Görüntülerde siyah topuklu ayakkabılar giymiş askerlerin fotoğrafları vardı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, 4 binden fazlası subay olmak üzere 31 binden fazla kadın görev yapıyor.

Habertürk'ün Guardian'dan aktardığı habere göre, Savunma Bakanlığının sitesine konuşan Ivanna Medvid, "Bugün ilk kez eğitim topuklu ayakkabılarla yapılıyor" dedi. Medvid, perşembe günü yaptığı açıklamada, ‘‘Askeri botlardan biraz daha zor ama deniyoruz’’ ifadesinde bulundu.

Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’ya yakın birkaç Ukraynalı milletvekili, parlamentoya bir çift ayakkabıyla geldi ve savunma bakanını geçit töreninde topuklu ayakkabı giymeye davet etti.

ASKERLER KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ



Golos Partisi’nden üye Inna Sovsun, sağlık risklerine işaret ederek, "Daha aptalca ve zararlı bir fikir hayal etmek zor" dedi. Sovsun, ayrıca Ukrayna'nın kadın askerlerinin de ‘‘erkekler gibi’’ hayatlarını riske attığını ve "alay edilmeyi hak etmediğini" söyledi.

Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Olena Kondratyuk, yetkililerin kadınları “aşağıladıkları” için kamuoyu önünde özür dilemeleri ve soruşturma yürütmeleri gerektiğini söyledi. Ayakkabı seçimi sosyal medyada ve mecliste bir dizi eleştiriye yol açtı ve cinsiyetçilik yönünde suçlamalara yol açtı.

Yorumcu Vitaly Portnikov, Facebook'ta bazı Ukraynalı yetkililerin "Orta Çağ" zihniyetine sahip olduğunu savunarak, "Topuklu ayakkabılarla geçit töreni hikayesi gerçek bir rezalet" dedi. Başka bir yorumcu Maria Shapranova, Savunma Bakanlığını “cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığı” ile suçlayarak “Topuklu ayakkabılar, güzellik endüstrisinin dayattığı kadınlarla alay ediyor” diye yazdı.