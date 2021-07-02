Ukrayna'dan bir Benjamin Button hikayesi: 10 yaşında "yaşlılıktan" öldü
10 yaşındaki Irina Himiç, çok nadir görülen Erken Yaşlanma Hastalığı (Progeria) yüzünden yaşlanma belirtileri göstererek hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın Vinnitsa bölgesinde yaşayan Irina'nın annesi Dina Himiç, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada kızının yaşlılığa bağlı kalp krizi geçirerek vefat ettiğini duyurdu.
13 YILDA 80 YAŞINA GELİYORLAR
Çocukluk progeriasında ortalama yaşam beklentisi 13 yıl iken 10 yaşında hayatını kaybeden Irina’nın hastalığı beş yıl önce teşhis edilmişti. Henüz küçük bir kız çocuğu olan Irina’nın 70 yaşındaki bir insan görünümüne sahip olmasının nedenini uzmanlar, “Normalde ortalama 80 yıl yaşayan sağlıklı bir birey, bu hastalık nedeniyle 12-13 yaşlarında hayatını bedensel yaşlanma nedeniyle yitiriyor” şekilde açıkladı.
Aynı zamanda Hutchinson-Gilford sendromu olarak da bilinen bu genetik anomali, nadir görülüyor ve tedavi edilemiyor. Bu hastalık ile, cilt ve iç organlarda vücudun erken yaşlanmasının neden olan değişiklikler meydana geliyor. Bu hastalığa sahip bebekler, birkaç ay boyunca normal olarak gelişiyor ancak daha sonra yaşlanmaları önemli ölçüde hızlanıyor.
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