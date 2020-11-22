Ülke genelinde dün başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Hafta sonları akşam 20'den sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Uygulama ilk olarak 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'dan itibaren başladı.
21 Kasım Cumartesi saat 20.00'dan 22 Kasım Pazar saat 10.00'a kadar sokağa çıkılamadı. Bu sabah 10.00 itibariyle kısıtlama sona erdi ancak geri sokağa çıkma saatleri de yaşa göre düzenlenmiş durumda.
İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar gereği 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkabilecek.
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni saat 13.00'da dolacak.
Bu saatten sonra 16.00'ya kadar 20 yaş ve altı sokağa çıkabilecek.
20 yaş üstü ve 65 yaş altı akşam sekize kadar dışarıda kalabilecek.
Akşam saat 20.00'den sonra yeni kısıtlama başlayacak ve herkes evlerine dönecek.
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